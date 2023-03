Haaland et Mbappé au PSG, le président Riolo a tranché

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En discussion avec Lionel Messi, le Paris Saint-Germain tente de prolonger son contrat. Il s’agirait pourtant d’une erreur, prévient Daniel Riolo, qui conseille aux dirigeants parisiens de se lancer sur Erling Haaland.

Longtemps fier de son trio offensif, le Paris Saint-Germain envisage de séparer la MNM. Le club de la capitale espère conserver Kylian Mbappé, tandis que Neymar pourrait être poussé vers la sortie. De son côté, Lionel Messi discute actuellement avec les dirigeants en vue d’une prolongation. Une initiative incompréhensible pour Daniel Riolo, qui a toujours clamé qu'il se verrait bien président du PSG si on lui donnait sa chance, qui conseille à la direction de laisser l’Argentin partir libre cet été.

Quand les consultants osent vraiment dire ce qu’ils pensent… mais le grand problème c’est que dans le club personne n’est lucide, à part Mbappé… pic.twitter.com/Xtj8Gwl2jQ — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 9, 2023

« Il ne faut pas prolonger Messi, a prévenu le journaliste dans un entretien accordé à Oh My Goal. En Ligue des Champions, ça fait longtemps qu'il n'a plus rien fait. On oublie, ça fait mal au coeur de le dire, mais honnêtement, pratiquement depuis 2016, les équipes au sein desquelles il a évolué ne sont pas allées très loin en Ligue des Champions. (...) Il fait partie du Top 3 de tous les temps, j'adore ce joueur, je l'ai toujours aimé au Barça et en Argentine. Au PSG, c'est autre chose. »

« Je ne crois pas qu’il ait une vraie motivation à jouer pour ce club, qu’il ait un vrai attachement à ce club, il est venu par opportunisme, a accusé le spécialiste de RMC. Le pire, c’est que je ne lui en veux même pas. C'est impossible. Il aura fait deux saisons, il faut passer à autre chose. Recentrer l'équipe. Être beaucoup plus fort sur le sportif. Il faut que Mbappé devienne le leader de cette équipe. Il faut qu'il reste déjà, il faut recruter en fonction de lui, monter une équipe avec des profils qui lui vont bien. Messi, ça peut bien lui aller, quand ils sont tous les deux devant, comme à Marseille. »

Riolo envoie Messi en MLS

« Mais j’ai presque envie de lui dire, pour lui : "mais va à Miami, va je ne sais pas où. C'est tellement génial ce que tu as fait. " La fin de Ronaldo m’a désespéré, je ne veux pas que Messi termine de la même façon. Qu’il aille se régaler quelque part, à Miami, au soleil. Mais pour le PSG, ce n’est pas cohérent sportivement de le prolonger. Ça ne rime à rien. Moi, je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé ! Avec quatre milieux de terrain, quatre défenseurs, ça travaille partout... Là, oui, l'équipe aura de l'allure », a imaginé Daniel Riolo, qui attend beaucoup du prochain mercato de Luis Campos.