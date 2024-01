Gabriel Moscardo ne signe pas au PSG, embrouille au Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Gabriel Moscardo devait être le deuxième renfort brésilien lors du mercato d'hiver. Mais le Paris Saint-Germain ne le fera pas signer cet hiver et un souci se pose concernant son opération au pied.

Le PSG avait prévu de recruter Gabriel Moscardo durant ce mois de janvier, et le jeune milieu de terrain était même présent dans la capitale. Cependant, pendant que Lucas Bardelo a déjà fait ses débuts sous le maillot parisien, le joueur des Corinthians n’a rien signé. Et si l’on en croit Le Parisien, ce n’est pas lors de cette période des transferts que Gabriel Moscardo va s’engager avec le Paris Saint-Germain. Même si Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos veulent toujours recruter le Brésilien, l’opération qu’il doit impérativement subir au pied, suite à des examens réalisés lorsqu’il est venu en France, pose un vrai problème. Le PSG souhaite que le milieu de terrain se fasse opérer à Aspetar, à Doha, et qu’ensuite, il reprenne avec son club avant de revenir en France au cœur de l’été. Et le quotidien francilien révèle que c’est cette opération qui pose un problème juridique, alors même que Gabriel Moscardo est toujours dans la capitale en attendant de savoir ce que l’avenir lui réserve.

Gabriel Moscardo viendra au PSG, mais pas maintenant

Car forcément, il est indispensable de savoir si le Brésilien sera un joueur du PSG ou des Corinthians avant de passer entre les mains des chirurgiens basés au Qatar, le club français ne voulant pas prendre la responsabilité de faire signer un joueur blessé. Enfin, si les dirigeants du Paris Saint-Germain ne remettent pas en cause ce transfert, ils ne veulent pas payer d’avance et attendre que Moscardo soit réellement à l’entraînement avant de déclencher le premier paiement. Il y a 48 heures, le président des Corinthians avait été très ferme, où les champions de France signaient le contrat et payaient le transfert ou bien Gabriel Moscardo rentrait immédiatement au Brésil. A priori, les négociations sont toujours en cours, mais le joueur de 18 ans ne portera pas le maillot du PSG d'ici à la fin de l'actuelle saison.