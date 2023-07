Gabri Veiga, le PSG tient son milieu de terrain surprise

Dans : PSG.

Le PSG est très actif en ce début de mercato estival. Le club de la capitale veut notamment renforcer son milieu de terrain.

La direction du PSG cherche toujours un moyen de mettre fin au contrat de Christophe Galtier et de son staff. Ensuite, le club de la capitale pourra annoncer l'arrivée de Luis Enrique et de ses nouvelles recrues. Pour le moment, les champions de France ont bouclé les dossiers Manuel Ugarte, Cher Ndour, Lucas Hernandez, Marco Asensio, Milan Skriniar et Lee Kang In. Mais tous ces joueurs seront loin d'être les seuls à signer au PSG cet été. Le club de la capitale a fait de Bernardo Silva un objectif important. Mais Luis Campos est plein de surprises et se bat actuellement pour signer un crack du football espagnol.

Veiga, le coup de maitre signé Campos ?

◉ Paris a avancé ces dernières heures sur la signature de Gabriel Veiga. Paris veut boucler le dossier rapidement et ainsi devancer la concurrence.



En effet, selon les informations de Foot Mercato, le « PSG a avancé ces dernières heures sur la signature de Gabri Veiga. Paris veut boucler le dossier rapidement et ainsi devancer la concurrence ». Le média rajoute même que le club de la capitale espérerait lui faire passer sa visite médicale en fin de semaine. Reste à savoir combien coûterait le jeune prodige espagnol, âgé de 21 ans et qui a une clause fixée à 40 millions d'euros. Car le PSG aurait réussi à la renégocier. La saison passée avec le Celta Vigo, Gabri Veiga a crevé l'écran, marquant 11 buts en Liga et contribuant au maintien de son club en Liga. Un club pour lequel travaille un certain... Luis Campos ! Voilà qui facilite donc grandement l'avancée des négociations. A noter qu'outre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City sont aussi sur le coup. En cas de signature de Veiga à Paris, les champions de France feraient un coup XXL sur le marché des transferts, même si les Franciliens peinent à officialiser leurs recrues pour le moment. Outre Veiga, le nom de Yeremy Pino aurait aussi été soufflé au PSG d'après Sports Zone.