Fabian Ruiz star du mercato, le PSG reçoit une offre minable

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Décevant avec le PSG cette saison, Fabian Ruiz est métamorphosé sous les couleurs de l’Espagne. Les performances du milieu de la Roja durant l’Euro suscitent logiquement des convoitises au mercato.

Titulaire aux yeux de Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain cette saison, Fabian Ruiz a globalement déçu les observateurs du club parisien. Trop neutre et peu à son avantage dans les grandes affiches de Ligue des Champions, l’ancien milieu de terrain de Naples a quasiment fait l’unanimité contre lui. C’est tout le contraire avec la sélection espagnole. Homme de base du milieu de terrain de Luis de la Fuente aux côté de Pedri et de Rodri, Fabian Ruiz affiche un niveau de jeu surprenant avec la Roja. Décisif grâce à ses buts, très actif à la récupération, le Parisien retrouve ses jambes de feu qui avaient crevé l’écran lorsqu’il évoluait à Naples.

En toute logique, l’Euro 2024 abouti de Fabian Ruiz relance sa cote sur le marché des transferts et notamment en Liga. Selon les informations du site Todo Fichajes, l’Atlético de Madrid a très envie de recruter le joueur du Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Les Colchoneros ont déjà bouclé la venue d’un international espagnol en la personne de Robin Le Normand, et souhaitent poursuivre dans cette voie en recrutant un maximum d’internationaux espagnols. Dans cette optique, le profil de Fabian Ruiz plait beaucoup à l’Atlético de Madrid, mais l’offre des Colchoneros pour recruter le champion de France en titre est loin d’être sexy.

L'Atlético propose un prêt pour Fabian Ruiz

Et pour cause, le média spécialisé croit savoir que pour l’instant, l’Atlético n’est pas en mesure de proposer mieux qu’un prêt avec option d’achat aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Déjà que le club parisien n’est pas vendeur, il est clair que ce n’est pas avec une offre de prêt que Luis Campos va lâcher Fabian Ruiz. Un constat d’autant plus valable que le joueur entre clairement dans les plans de Luis Enrique pour la saison à venir. On imagine bien que si « Lucho » a fait confiance à Fabian Ruiz cette saison malgré des performances en dent de scie, ce n’est pas pour s’en séparer après son superbe Euro. L’Atlético de Madrid devra donc proposer un transfert sec avec une belle somme d’argent pour ne serait-ce que faire vaciller l’état-major parisien.