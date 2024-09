Donnarumma viré par Safonov, le PSG ne blague pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Matvey Safonov devrait connaître face à Gérone en Ligue des Champions sa première titularisation de la saison avec le PSG. L’occasion pour le gardien russe de briller en l’absence de Gianluigi Donnarumma.

Inutilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Matvey Safonov va connaître sa première titularisation de la saison ce mercredi avec le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le gardien russe va profiter de l’absence de Gianluigi Donnarumma, victime d’une gêne musculaire, pour débuter face à Gérone en Ligue des Champions. Une occasion en or pour l’ancien portier de Krasnodar, pour qui le PSG a déboursé 20 ME lors du mercato estival. Chez les supporters parisiens, ce transfert a interrogé car Arnau Tenas semblait tenir la corde pour occuper le rôle de numéro 2 cette saison, mais Luis Campos en a finalement décidé autrement. Matvey Safonov va maintenant devoir prouver qu’il a le niveau pour assumer ce statut de doublure, et plus si affinités.

Car selon L’Equipe, le gardien russe n’a pas simplement été recruté pour être une bonne doublure mais aussi pour faire peser une réelle menace dans l’esprit de Gianluigi Donnarumma. Le quotidien national apporte par ailleurs quelques détails qui prouvent que pour le PSG, Safonov est un potentiel titulaire en devenir. Sur le plan financier, les investissements du club laissent penser que le gardien russe a une vraie carte à jouer car en plus des 20 ME déboursés pour le déloger de Krasnodar, le champion de France en titre a offert un salaire en or massif à Matvey Safonov, qui émarge à 400.000 euros par mois dans la capitale. « Une preuve des espoirs placés en lui » selon le quotidien national, qui estime que cet effort considérable prouve que le Paris SG ne considère pas l’ancien gardien de Krasnodar comme un simple n°2.

Le PSG croit énormément en Safonov

« Il n'est donc pas gravé dans le marbre que Donnarumma reste numéro 1 tout au long de la saison, s'il ne répond pas aux objectifs fixés par le staff » abonde le journal. Autant dire que Gianluigi Donnarumma peut commencer à trembler car au contraire de la saison dernière, où il n’avait pas de réelle concurrence, le capitaine de la sélection italienne n’aura pas le droit à l’erreur cette saison. A la moindre période de méforme, le staff de Luis Enrique n’hésitera pas à lancer Safonov dans l’arène. A condition bien sûr que le gardien russe soit au niveau à chaque fois que l’on fait appel à lui, ce qui est encore à prouver. Les supporters et les observateurs du PSG auront un premier aperçu mercredi à l’occasion de la réception de Gérone lors de la première journée de la Ligue des Champions au Parc des Princes.