Donnarumma seulement sifflé avec le PSG, l'Italie vers le compromis ‍?

Par Hadrien Rivayrand

Gianluigi Donnarumma fera son grand retour à Milan dans quelques jours avec le PSG. Les tifosi lombards l'attendent de pied ferme.

Parti de l'AC Milan en froid avec les supporters à l'été 2021, Gianluigi Donnarumma peut s'attendre à vivre quelques émotions difficiles dans les prochains jours. En effet, le PSG se déplacera en Italie pour sa deuxième confrontation avec les Lombards. Déjà, cette semaine au Parc des Princes, Donnarumma s'est fait conspuer pendant toute la rencontre par les supporters milanais présents en tribune visiteurs. A San Siro, cela sera bien pire. Donnarumma sera mis sous pression et insulté tout le match.

Donnarumma, l'enfer l'attend à San Siro

Ces dernières heures, Tutto Mercato Web fait le point sur la situation autour de Donnarumma. Et le média tempère le comportement de l'Italien au moment du départ, surtout après les déclarations d'Enzo Raiola, qui indiquait que Donnarumma ne voulait pas quitter Milan mais que le manque d'ambitions des Lombards avait fait la différence. Difficile aussi de lui en vouloir d'être parti pour jouer avec des Kylian Mbappé, Neymar ou encore Leo Messi. Mais voilà, pour les tifosi, Donnarumma aurait dû aider le Milan et baisser ses prétentions salariales pour rester encore un peu. Lors de son retour à San Siro, il sera donc accueilli très froidement. Tutto Mercato Web espère en revanche que cette situation s'arrêtera ensuite, surtout que le portier reviendra à Milan sous le maillot de la sélection italienne, en grand danger dans sa poule de qualification pour l'Euro 2024. Rien n'est moins sûr et Gianluigi Donnarumma devra se montrer fort dans sa tête pour répondre aux critiques et insultes. Il y a quelques jours, l'Italien avouait d'ailleurs que certaines critiques le touchaient, surtout celles provenant de Milan.