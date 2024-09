Deux énormes bides au mercato, le PSG se justifie

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a pas fait de folies cet été sur le marché des transferts. L'idée est de continuer sur le projet mis en place depuis l'arrivée de Luis Enrique dans la capitale.

Luis Enrique a mis un projet clair en place au PSG. L'Espagnol veut pouvoir compter sur des joueurs jeunes à fort potentiel et prêts à tout donner pour défendre les couleurs franciliennes. Cet été, Paris n'a d'ailleurs pas fait de folies sur le marché des transferts. Un recrutement qui a été différent de celui fait l'été passé. Milan Skriniar et Manuel Ugarte avaient notamment débarqué dans la capitale française. L'un est désormais indésirable quand l'autre a été vendu à Manchester United. Deux ratés qui peuvent s'expliquer selon le conseiller sportif du PSG, Luis Campos.

Milan Skriniar et Manuel Ugarte, le PSG n'y est pour rien ?

Dans des propos rapportés par L'Equipe, le Portugais s'est expliqué sur le sujet en rappelant que le projet avait été modifié : « Il faut comprendre le contexte pour Skriniar et Ugarte. Il y a eu une modification du projet la saison dernière, une nouvelle façon de jouer. Skriniar reste l’un des meilleurs défenseurs centraux du football européen. L’année a été difficile, avec deux blessures qui l’ont empêché d’atteindre le niveau attendu. Nous comptons tous sur Skriniar et nous nous attendons tous à ce que Skriniar joue à nouveau à son niveau. Et ce que nous attendons et exigeons, c’est qu’il joue à nouveau à son niveau et qu’il apporte une forte contribution à la campagne 2024-2025 du PSG ». S'il est donc défendu publiquement, Milan Skriniar aura pas mal de pression sur les épaules pour se remettre au niveau, sous peine d'être vendu et ce, dès le mercato hivernal. Luis Enrique ne l'a récemment pas caché, des retouches sont à prévoir si nécessaire.

En attendant, Paris donne l'impression d'avoir fait des grosses erreurs à l'été 2023, même si Luis Campos estime que le changement de façon de jouer permet de mieux les comprendre.