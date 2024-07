Désiré Doué signe au PSG avec un grand sourire

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Actuellement présent avec la sélection olympique, Désiré Doué reste un élément très courtisé durant ce mercato. Le PSG et plusieurs clubs étrangers le suivent de près. Un supporter parisien a tenté une approche originale pour convaincre le Rennais de rallier la capitale.

Où jouera Désiré Doué la saison prochaine ? Le jeune prodige du Stade Rennais ne manque pas de courtisans et le président rennais Olivier Cloarec a ouvert la porte à un départ de son jeune talent durant ce mercato estival si jamais une offre intéressante parvenait sur le bureau des dirigeants bretons, et cela malgré la vague de départs que connaît Rennes durant cet intersaison. Parmi les clubs qui courtisent avec beaucoup d’insistance le milieu de 19 ans, on retrouve le Paris Saint-Germain, qui a besoin de renforts dans l’entrejeu, puisque Luis Enrique a déjà souligné à plusieurs reprises qu’il n’était pas satisfait du matériel qu’il avait à sa disposition à ce poste. Pour tenter de tirer son épingle du jeu dans ce dossier, un supporter du club de la capitale a eu une idée originale qu’il a partagée sur son compte X.

Désiré Doué signe… une pancarte aux couleurs du PSG

Les gars, on l'a fait ! 🎉

J'ai tenu ma promesse. J'ai apporté la pancarte "Désiré Doué signe au PSG" au stade. Après quelques péripéties, je suis finalement rentré avec. À la fin du match, j'ai attendu à la sortie des joueurs et j'ai rencontré Désiré Doué. Non seulement j'ai… pic.twitter.com/6SUjVggCbZ — 𝙑𝙚𝙧𝙧𝙖𝙩𝙩𝙞𝙣𝙝𝙤 🇮🇹 (@TomLaZone) July 18, 2024

A l’issue du dernier match de préparation pour les Jeux Olympiques des Bleus de Thierry Henry contre le Japon (1-1) à Toulon, le twittos Verrattinho a ainsi raconté son aventure pour prendre une photo avec Doué : «J’ai apporté la pancarte Désiré Doué au PSG au stade. Après plusieurs péripéties, je suis finalement rentré avec. A la fin du match, j’ai attendu la sortie des joueurs et j’ai rencontré Désiré Doué. Non seulement j’ai pris une photo avec lui, mais il a aussi vu la pancarte et il l’a même signée (sur le PSG en plus). Mission accomplie ! », a-t-il développé sur X, ce qui lui a valu du succès avec un tweet liké près de 4.000 fois, notamment par d’autres supporters parisiens qui l’ont félicité en commentaires pour son initiative originale. Le supporter a réalisé son travail de directeur sportif, et c’est maintenant à la direction du PSG de passer à l’action pour tenter de convaincre le joueur de signer.