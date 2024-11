Désiré Doué exfiltré du PSG, la surprise du mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a misé très gros sur Désiré Doué, pour un rendement très faible pour le moment. Un club anglais suit le dossier de près pour récupérer l'ancien rennais si l'échec devait se poursuivre.

Arraché à Rennes cet été avec l’étiquette d’énorme espoir du football français, Désiré Doué ne parvient pour le moment pas à se faire sa place au sein du PSG. Luis Enrique l’utilise beaucoup comme ailier, un poste où il a déjà évolué mais où il ne se sent pas à l’aise. L’international espoirs préfère être au coeur du jeu comme c’était le cas avec le club breton. Pour le moment, l’acclimatation est compliquée mais le club parisien se veut rassurant et assure que faire venir Désiré Doué est un pari sur le long terme. Néanmoins, l’animation offensive du PSG pose question et un club a bien envie d’en profiter en relançant Désiré Doué dès la fin de la saison.

Liverpool le suit de près

Le média spécialisé sur Liverpool Anfield Watch annonce ainsi que les Reds sont sur le coup et suivent le milieu offensif depuis des mois, avant même qu’il ne signe au PSG. Selon le site anglais, Désiré Doué serait tout de même mécontent de son faible temps de jeu, et pourrait se poser des questions en fin de saison si cela n’évoluait pas. De quoi provoquer l’intérêt de Richard Hughes, le directeur sportif du club anglais. Liverpool adore le fait que, à seulement 20 ans, il ait déjà une grosse expérience et plus de 100 matchs en professionnels, avec une capacité importante à être décisif. Les Reds se voient bien être capables de lui proposer un projet de jeu qui lui correspond mieux qu’au PSG.

Cala même si, pour l’heure, le média anglais souligne bien qu’aller chercher Désiré Doué avant la fin de la saison est impossible tant son aventure à Paris ne fait que débuter. Mais nul doute que son évolution sera suivie de près dans les prochaines mois du côté de la Mersey, alors que le PSG va attendre des performances d’un autre niveau de la part d’un joueur acheté tout de même pour 50 millions d’euros.