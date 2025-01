Chasse à l’homme dans les rues de Stuttgart, le PSG panique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir en Ligue des champions, le PSG jouera sa qualification en barrages face à Stuttgart. Compte tenu de l'importance de cette rencontre, les fans franciliens seront très nombreux en Allemagne pour soutenir leur équipe.

Le PSG s'est totalement relancé pour la qualification en barrages de la Ligue des champions la semaine passée en faisant tomber Manchester City au Parc des Princes. Il faudra terminer le travail sérieusement contre Stuttgart ce mercredi soir. Attention au piège tout de même pour les hommes de Luis Enrique, surtout que les Allemands jouent également leur peau dans la compétition. Afin de soutenir leur équipe, les membres du CUP seront très nombreux à la Mercedes-Benz Arena. Mais le CUP ne sera pas seul à représenter le PSG puisqu'au total, ce sont près de 3300 fans franciliens qui sont attendus, dont 1000 membres du Collectif Ultras Paris.

Le pire à craindre ?

Pour ce grand déplacement en Allemagne, le PSG ne veut cependant pas de problèmes à déplorer. Le club de la capitale a récemment prévenu les supporters qui se rendront à Stuttgart. Des consignes de sécurité ont notamment été données. Beaucoup de fans iront dans la capitale du Bade-Wurtemberg en voitures, avions, bus ou encore trains. Le PSG a peur que des échauffourées aient lieu avec les fans allemands croisés sur le chemin. Le match n'a pas été classé à haut risque par les autorités allemandes mais les champions de France veulent faire preuve d'une grande prudence. Selon certaines sources, des Ultras stéphanois et des indépendants PSG seront aussi présents sur place, ce qui pourrait encore un peu plus envenimer les choses. Sur X, PSG Fan Services conseille fortement aux fans parisiens de ne pas porter de signes distinctifs PSG en centre-ville et aux abords du stade, histoire de ne pas provoquer d'affrontements ou de provocations.

Le CUP ne tolérera aucun débordement

⚠️ Pour des raisons de sécurité, nous vous invitons à ne pas porter de signe distinctif PSG apparent en centre ville et aux abords du stade. pic.twitter.com/PIVrBdJhja — PSG Fan Services (@PSGFanServices) January 27, 2025

A noter également que le CUP joue aussi de son pouvoir pour ne pas tolérer de débordements, sous peine de radiations de l'organisation. Le collectif parisien a indiqué ces dernières heures selon Arthur Perrot sur X : « La direction du CUP veut responsabiliser ses membres sur la consommation d’alcool mais toute personne qui se fera remarquer sera bannie des déplacements. Idem pour celle qui fera usage d'engin pyrotechnique. Aucune négociation possible ». Les heures avant le déplacement du PSG à Stuttgart seront donc à suivre de près. Il y aura de l'électricité dans l'air dans le stade allemand mais aussi en dehors...