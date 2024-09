Ce Français est intransférable, le Real Madrid prévient le PSG

Joueur très important dans l’effectif de Carlo Ancelotti, Eduardo Camavinga est dans le viseur de plusieurs clubs dont le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid espère cependant le garder pendant encore de longues années.

Le Real Madrid attend avec impatience le retour d’Eduardo Camavinga. Blessé au genou depuis le début de la saison, le milieu de terrain international français doit bientôt effectuer son retour à l’entraînement collectif avant de reprendre la compétition. Avec la retraite de Toni Kroos, le joueur formé à Rennes aura un rôle important à jouer lorsqu’il sera de retour sur les terrains. Ses performances des derniers mois ont suscité les convoitises de plusieurs clubs, notamment en Premier League où les cadors suivent avec attention sa situation tandis que le Paris Saint-Germain a également coché son nom selon les informations rapportées par le journaliste Ekrem Konur. Seulement, les Merengue comptent sur lui sur le long terme et n’envisagent pas de se séparer de leur milieu de terrain dans un futur proche.

