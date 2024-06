Ce Belge fait trembler la France, le PSG le veut

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Considéré comme le meilleur joueur de la Belgique depuis le début de l’Euro 2024, Amadou Onana impressionne tous les suiveurs du football européen. Si bien qu’il figure désormais sur les tablettes du Paris Saint-Germain pour ce mercato d’été.

Toujours à la recherche d’un milieu de terrain polyvalent capable de s’intégrer aux côtés de Vitinha et Zaïre-Emery, les deux principaux milieux du PSG, le club de la capitale française multiplie les pistes à travers l’Europe. Et c’est vers un ancien Lillois que Paris pourrait bien se tourner pour renforcer son entrejeu durant ce mercato estival. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le PSG s’intéresse de près à Amadou Onana. Histoire de compenser l’éventuel départ de Manuel Ugarte vers Manchester United, Paris a donc coché le nom de l’international belge.

Amadou Onana, remplaçant d’Ugarte au PSG ?

🚨EXCL #PSG🔴🔵

🆕auteur d'un bon Euro avec la Belgique Amadou Onana pourrait quitter Everton qui réclame entre 55 et 60 M€

▶️Manchester United est intéressé mais se dirige vers Manuel Ugarte

▶️le PSG lui cherche un remplaçant et pense à Amadou Onana qui est désormais en balance… pic.twitter.com/x3kfnC76UK — Sébastien Denis (@sebnonda) June 27, 2024

Auteur d’un joli début d’Euro, avec deux matchs impressionnants contre la Roumanie et l’Ukraine, lors desquels il a abattu un énorme travail physique au milieu, l’ancien de Lille pourrait faire mal à la France en huitièmes de finale. Une occasion qu’Onana cherchera à saisir pour briller et se montrer sous son meilleur visage devant les dirigeants du PSG. Pisté par le Barça et MU au cours des derniers mois, le joueur de 22 ans pourrait bien se laisser tenter par le projet parisien.

Everton demande 50-60 ME pour Onana

Transféré du LOSC à Everton pour 35 millions d’euros en 2022, le milieu polyvalent est aujourd’hui estimé entre 50 et 60 ME, surtout que les Toffees doivent vendre pour renflouer les caisses. Un prix plutôt raisonnable pour un élément d’expérience, qui a déjà joué une centaine de matchs chez les pros, et notamment dans le meilleur championnat du monde, la Premier League. Si le dossier Onana est donc activé du côté du Parc des Princes, Luis Campos n’enterre pas moins la piste Joao Neves. Beaucoup plus coûteuse, sachant que Benfica réclame 100 ME pour lâcher son milieu de 19 ans, cette piste prioritaire pourrait donc vite être remplacée par celle du Belge, surtout si ce dernier continue de briller à l’Euro 2024.