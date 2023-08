Barcola est amoureux du PSG et il le prouve déjà

A moins d’une énorme surprise qui parait désormais bien improbable, Bradley Barcola va quitter l’OL pour s’engager au PSG dans le cadre d’un transfert estimé à près de 50 millions d’euros.

Les négociations entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, qui durent depuis plusieurs semaines, ont enfin débouché à un accord quasi-total. A moins d’un très gros revirement, Bradley Barcola va devenir d’ici vendredi soir un joueur du PSG dans le cadre d’un échange à 50 millions d’euros bonus inclus. Un gros coup de la part du club de la capitale, dont l’entraîneur Luis Enrique est fan du profil du n°26 de l’OL et qui désirait son arrivée depuis de longues semaines.

Bradley Barcola, arrived in Paris overnight and now set to undergo medical tests as new Paris Saint-Germain player today 🔴🔵 #PSG



€45m plus €5m to Olympique Lyon after two months negotiation, Barcola was one of the priority signings for Luis Campos. pic.twitter.com/ke732Dlvjs