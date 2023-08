Barcelone annonce le départ de Dembélé au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après la victoire du Barça ce mercredi contre l'AC Milan, Xavi a confirmé qu'Ousmane Dembélé quittait le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. L'attaquant tricolore devrait arriver dans la journée dans la capitale.

Barcelone jouait à Las Vegas son ultime match de la préparation estivale, et le club catalan s'est imposé (1-0) contre l'AC Milan grâce à un but de Fati (55e). Dans les tribunes du stade de Las Vegas, un joueur était observé, il s'agit bien évidemment d'Ousmane Dembélé, dont le départ au PSG est annoncé depuis 48 heures. Car même s'il avait fait le déplacement avec la délégation du Barça, Dembélé n'a pas joué la moindre seconde, contrairement au match précédent. Après la rencontre, interrogé sur la situation du vice-champion du monde 2022, Xavi a confirmé que Dembélé quittait le Barça pour rejoindre immédiatement le Paris Saint-Germain. Répondant à TV3, l'entraîneur barcelonais a parlé sans détour du départ du joueur de 26 ans et confié son coup de déprime de voir partir un joueur avec qui il avait eu une excellente relation.

Dembélé quitte le Barça pour le PSG

Xavi : "Dembélé a été direct et nous a demandé de partir. Il a une proposition du PSG. Ça me fait mal parce que je pense qu'on s'est occupé de lui pour qu'il soit heureux ici. On ne peut pas rivaliser avec le proposition du PSG. Un peu déçu" — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) August 2, 2023

« Je vais être clair, Ousmane Dembélé nous a demandé de partir. Il nous a dit qu'il avait une proposition du PSG. C'est une décision personnelle et nous ne pouvons rien faire contre cela. Cela me fait vraiment mal parce que nous avons pris grand soin de lui, mais il a cette proposition, il a dit qu'il voulait partir et c'est pourquoi il n'a pas joué contre Milan. C'est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, c'est hors de notre portée. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, car il nous a beaucoup donné, du moins quand j'étais entraîneur. Je suis un peu déçu, oui, mais il nous a dit qu'il avait déjà parlé avec Luis Enrique et avec Nasser Al-Khelaïfi et qu'il n'y avait aucun moyen de le convaincre, nous avons essayé, mais sa décision était prise. Je suis en contact avec Mateu Alemany et nous étions au courant de la clause. C'est la loi du marché. Le Barça continue. Les footballeurs qui ne veulent plus être au Barça doivent partir », a confié Xavi, qui a également précisé que le FC Barcelone allait désormais se mettre en quête d'un remplaçant à Ousmane Dembélé. Et tout cela avec « seulement » les 27 millions qui resteront au Barça une fois que la clause libératoire sera payée par le Paris Saint-Germain. Un peu comme le PSG avec Kylian Mbappé, le champion d'Espagne a tout cédé pour prolonger Dembélé le 14 juillet 2022 et le paie au prix fort un an plus tard.