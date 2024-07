Après Mbappé, le PSG rate encore sa vengeance contre le Real

Entré dans la dernière année de son contrat, Ferland Mendy va prolonger au Real Madrid. Le latéral gauche a trouvé un accord avec ses dirigeants. Une excellente nouvelle pour son entraîneur Carlo Ancelotti. En revanche, l’information ne devrait pas ravir le Paris Saint-Germain qui espérait arracher sa signature.

Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain a mal vécu le départ de Kylian Mbappé cet été. L’attaquant français a quitté le club de la capitale après la fin de son contrat. Et ce malgré les tensions provoquées avec ses dirigeants. Remonté, le président Nasser Al-Khelaïfi en veut au Bondynois, mais aussi à sa nouvelle formation. Il faut donc s’attendre à une vengeance contre le Real Madrid. Ou du moins à des tentatives.

On sait par exemple que le Paris Saint-Germain rêvait de chiper Vinicius Junior. L’objectif était de lui proposer un salaire impossible à refuser. Mais c’était sans compter sur l’attachement de l’ailier brésilien à la Maison Blanche. Le champion de France a donc trouvé un autre moyen de se venger. Sur un dossier beaucoup moins onéreux, la direction francilienne espérait attendre la fin du contrat de Ferland Mendy pour l’accueillir libre en 2025, révèle le média Defensa Central. Un plan tout à fait réalisable étant donné que le latéral gauche de 29 ans, régulièrement annoncé sur le départ, ne s’est toujours pas réengagé avec les Merengue.

⚪️🇫🇷 Carlo Ancelotti was crucial to get Ferland Mendy new deal done as Real Madrid manager strongly wanted him to stay.



Ancelotti considers Mendy as underrated, excellent player.



New deal until June 2027, verbally agreed — but still waiting to sign. pic.twitter.com/OZc6yFJFNE