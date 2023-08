Al-Khelaifi est un génie, Paganelli est amoureux

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé est sur le point de prendre fin mais globalement, l’attitude de l’international français envers son président Nasser Al-Khelaïfi a fortement déplu à certains observateurs.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2024, Kylian Mbappé a été éjecté du groupe dirigé par Luis Enrique durant près d’un mois. Cette décision fait suite au refus catégorique de l’international français d’être vendu cet été ou de prolonger, ce qui signifiait qu’il souhaitait partir pour zéro euro dans un an. On ne sait pas encore comment le feuilleton va se terminer, mais Kylian Mbappé a été réintégré dimanche au groupe professionnel du PSG, ce qui confirme un rapprochement entre l’ancien Monégasque et le club parisien.

🆒📸 Découvrez notre sélection des plus belles photos de la session d'entraînement des Parisiens de ce dimanche 13 août. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2023

Peu importe l’issue de ce clash, Laurent Paganelli estime que la star parisienne a été indigne au cours des dernières semaines avec un club qui lui a tant donné. Globalement, le consultant de Canal + trouve que Nasser Al-Khelaïfi n’est pas remercié à sa juste valeur par ses joueurs et que le président du PSG mériterait un respect autrement plus important notamment de la part de Kylian Mbappé. Sur le plateau de la chaîne cryptée, le journaliste est monté au créneau pour défendre le président qatari au détriment du capitaine de l’Equipe de France.

Laurent Paganelli prend la défense de Nasser Al-Khelaïfi

« Depuis le début du feuilleton, on parle des proches de Mbappé, de son père de sa mère de ses cousins de la tante mais on n’a jamais parlé de lui-même dans cette histoire. Nasser Al-Khelaïfi, je trouve que depuis qu’il est dans ce club il a fait du bien à ses joueurs. Il leur a toujours donné ce qu’ils voulaient, il les a toujours accompagnés. Chacun à son avis là-dessus, moi je donne le mien : si j’avais été joueur avec Nasser Al-Khelaïfi, je lui donnerais tout à ce président. A un certain moment, Kylian Mbappé doit beaucoup à son club et à son président » estime Laurent Paganelli sur Canal + avant de conclure.

🗣️ @Rami13officiel sur Kylian Mbappé : "Malheureusement pour le @PSG_inside, ils ont voulu taper du poing sur la table avec le mauvais exemple."#DSF pic.twitter.com/opzjlPjapu — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 13, 2023

« Quelque part, je trouve que la logique des choses est qu’il reste au PSG car ce club lui a beaucoup donné. Mbappé est un Français qui joue en France, on a envie de le voir en France, on ne veut pas que ce championnat dégringole, Mbappé doit rester à Paris ! » a fait savoir le journaliste de la chaîne cryptée, qui estime que Nasser Al-Khelaïfi n’est pas remercié comme il le faudrait par le comportement de certains de ses joueurs et dans le cas précis de Kylian Mbappé. Voilà un avis tranché qui ne manquera pas de faire réagir alors que globalement, « NAK » a massivement été critiqué ces dernières années pour sa gestion des joueurs à Paris.