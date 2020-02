PSG : Le Graët colle une énorme pression sur Paris pour Mbappé !

Dans : PSG.

Les choses sont désormais très claires, la FFF veut que Kylian Mbappé joue les Jeux Olympique de Tokyo après l'Euro 2020, même s'il est conscient que le PSG va tousser.

Kylian Mbappé l’a plusieurs fois confié, s’il le peut, il ira l’été prochain au Japon afin de disputer les JO avec l’équipe de France. Mais forcément le Paris Saint-Germain aura probablement son mot à dire, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo étant conscients qu’enchaîner la saison de Ligue 1 puis l’Euro et le Jeux Olympiques est un risque pour Kylian Mbappé. De plus, il est clair que si le champion du monde du PSG participe aux JO de Tokyo, son retour à la compétition se fera fort tard, le tournoi olympique de football se déroulant du 22 juillet au 8 août. Il n’empêche, se confiant sur L’Equipe, Noël Le Graët apporte un soutien total à Kylian Mbappé dans sa quête d’une participation aux Jeux Olympiques.

Et le président de la Fédération Française de Football de prendre une opposition tranchée. « Je vais appeler le PSG pour en discuter. Kylian Mbappé a envie. Notre sélectionneur a très envie. Moi ? J’aimerais assez qu'il soit aux JO, notamment pour l'image. C'est un garçon qui est déjà au top. Mais je me mets à la place du PSG. Ils n'ont peut-être pas très envie qu'il fasse toutes les compétitions. Mais je ne pense pas qu'ils s'y opposeraient. En termes d'image, ce serait compliqué pour eux. Et pour nous, compliqué de ne pas le sélectionner. Neymar a bien été aux JO. Et Guimaraes, qui vient de signer à Lyon, a mis dans son contrat qu'on a l'obligation de le libérer pour les JO », rappelle Noël Le Graët sur ce sujet. Cela sent la grosse migraine pour les dirigeants du Paris Saint-Germain qui savent que pour espérer prolonger avec Kylian Mbappé ils ne pourront pas lui refuser ce genre de cadeau.