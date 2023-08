Kolo-Muani, le PSG passe aux choses sérieuses ce lundi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé les signatures de Gonçalo Ramos et d’Ousmane Dembélé, le PSG veut recruter Randal Kolo-Muani dans la dernière ligne droite du mercato. Une seconde offre va être envoyée ce lundi à Francfort pour l’international français.

Le mercato offensif du Paris Saint-Germain n’est pas terminé. Après avoir recruté Kang-In Lee, Asensio, Dembélé ou encore Ramos, le club de la capitale a encore l’ambition de recruter un voire deux joueurs en attaque. La réintégration de Kylian Mbappé n’a pas changé les plans du PSG, qui fait de Randal Kolo-Muani sa piste n°1 devant celle menant à Bradley Barcola. Il faut dire que le buteur de Francfort offre plus de possibilités à Luis Enrique. Très à l’aise dans un poste de n°9 où il pourrait concurrencer Gonçalo Ramos, « Kolo » a également la faculté de pouvoir évoluer sur un côté et ainsi doubler les postes de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé.

Buteur avec l'Eintracht en championnat dimanche soir, Randal Kolo-Muani a fait l’objet d’une première offre officielle transmise par le PSG à hauteur de 60 millions d’euros + 10 millions d’euros de bonus. Une offre rejetée par Francfort, qui ne discutera pas à moins de 80 millions d’euros pour son meilleur buteur de la saison dernière. Un message reçu cinq sur cinq par l’état-major du Paris Saint-Germain puisque le journal L’Equipe dévoile ce lundi que le champion de France en titre va augmenter ce lundi matin leur proposition pour tenter de convaincre Francfort de lui vendre Randal Kolo-Muani.

Une seconde offre envoyée ce lundi par le PSG

Le montant de la seconde offre du PSG n'a pas encore filtré mais selon toute vraisemblance, elle s’approchera des 80 millions d’euros exigés par le camp allemand, bonus compris. Reste maintenant à voir si Francfort veut obtenir cette somme en dehors des bonus, ce qui pourrait alors retarder la concrétisation du deal. De son côté, Randal Kolo-Muani a déjà trouvé un accord avec le PSG et veut rejoindre Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, ses coéquipiers de l’Equipe de France, dans la capitale. Luis Enrique attend lui aussi ce renfort avec impatience alors que Paris n’a pas encore marqué le moindre but hors penalty depuis le début de la saison et court toujours après sa première victoire.