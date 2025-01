50 millions sur un Roumain, grosse surprise au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le mercato de janvier doit permettre au Paris Saint-Germain de compléter son effectif en défense centrale. Si Khusanov a échappé aux Parisiens au profit de Manchester City, le plan B a été trouvé à Tottenham.

Cinq années après le départ de Thiago Silva, le Paris Saint-Germain cherche toujours un joueur pour porter la défense aussi sereinement que le Brésilien dans ses meilleures années. Milan Skriniar n'a pas donné satisfaction à cause de sa lenteur et Lucas Beraldo est encore un peu inexpérimenté. Les Parisiens ont besoin d'un élément solide et déjà rodé aux exigences du football européen. Le Lensois Abdukodir Khusanov faisait l'affaire mais Manchester City a su convaincre l'Ouzbek avant le PSG. Son transfert à 50 millions d'euros doit être officialisé prochainement.

Le PSG veut Radu Dragusin

Un échec qui force le club parisien à être plus agressif au mercato. C'est chose faite selon les informations du média espagnol Fichajes. Le PSG a fait une offre de 50 millions d'euros à Tottenham pour son nouveau coup de cœur défensif : Radu Dragusin. Le défenseur central roumain de 22 ans est l'un des plus prometteurs de sa génération. Après un bon Euro 2024 avec sa sélection, il s'est installé dans le onze titulaire des Spurs avec l'aide des nombreuses blessures à son poste.

Ne reste plus qu'à convaincre les différentes parties. C'est loin d'être gagné puisque Tottenham ne veut pas entendre parler d'un transfert pour un joueur sous contrat jusqu'en 2030. La direction londonienne est réputée très dure dans les négociations. Elle sera d'autant plus gourmande que les Spurs végètent en seconde partie de classement en Premier League et qu'ils ne peuvent pas vraiment s'affaiblir. Tottenham a la main dans ce dossier puisque Radu Dragusin intéresse aussi Naples et la Juventus en Italie.