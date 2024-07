200 ME pour Lamine Yamal, le PSG atomise la rumeur ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Brillant à l’Euro, Lamine Yamal a fait la totale à l’Equipe de France, mardi soir avec l’Espagne. Le talent brut de la Roja et du FC Barcelone susciterait l’intérêt du PSG, mais le club de la capitale a démenti les récentes rumeurs.

En quête d’un joueur offensif de classe internationale pour compenser le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes. Khvicha Kvaratskhelia, Nico Williams, Lamine Yamal… Les noms évoqués dans la presse défilent chaque jour mais pour l’instant, les supporters du PSG ne voient rien venir. Mercredi soir, Le Parisien a fait savoir que le champion de France en titre avait manifesté un réel intérêt pour Lamine Yamal, lequel éclabousse le monde de sa classe durant cet Euro 2024 avec la Roja. Une offre à 200 millions d’euros de la part du Paris SG a même été dans les tuyaux pour recruter Lamine Yamal.

Mais Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi auraient finalement jeté l’éponge face à la volonté du FC Barcelone de conserver à tout prix celui qui est déjà appelé « le prochain Messi » en Catalogne. Ce jeudi, Sport rebondit sur les informations du Parisien… l’occasion pour le PSG de démentir en bloc les récentes rumeurs au sujet de l’intérêt du club parisien pour Lamine Yamal. Interrogé par le journal espagnol, une source proche du Paris Saint-Germain assure que « ce n’est pas vrai » et que le demi-finaliste de la Ligue des Champions n’a jamais envisagé de proposer une telle somme d’argent pour le transfert de Lamine Yamal.

Le PSG n'a pas l'intention d'offrir 200 ME au Barça pour Yamal

Sport confirme néanmoins les informations selon lesquelles Luis Enrique est fan du joueur. Une admiration partagée par Luis Campos mais à aucun moment, le board du Paris Saint-Germain a envoyé une offre susceptible de faire de Lamine Yamal le joueur le plus cher de l’histoire du football, devant Neymar, lequel avait été recruté pour la coquette somme de 220 millions d’euros par le PSG en juillet 2017. « Les flirts entre Paris et Lamine Yamal ne sont pas nouveaux » écrit par ailleurs le média espagnol pour conclure, mais cela ne devrait pas aboutir sur un transfert du prodige catalan dans la capitale française. Au contraire, le Barça compte bien s’appuyer sur Lamine Yamal pour grandir avec le rêve fou de lui associer Nico Williams, son coéquipier en sélection et qui dispose d’une clause à (seulement) 58 millions d’euros à l’Athletic Bilbao.