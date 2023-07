100 millions pour Osimhen, première offre du PSG refusée ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Nasser Al-Khelaifi n'a pas l'intention de conserver Kylian Mbappé si son attaquant vedette refuse de prolonger. Pour remplacer le serial buteur du PSG, un joueur serait la priorité du club de la capitale. Ce n'est pas Harry Kane.

La situation de Kylian Mbappé est floue, mais Paris ne veut pas être pris au dépourvu si le départ de son meilleur attaquant intervenait lors de ce mercato 2023. Afin de remplacer Kylian Mbappé, qui reste sur une saison à 41 buts toutes compétitions confondues avec le PSG, on a souvent prêté l’intention à Luis Campos de faire venir Harry Kane. L’attaquant anglais est à un an de la fin de son contrat avec Tottenham, mais la situation n’est pas simple. Le joueur préfère le Bayern Munich et Daniel Levy ne veut pas le transférer. De quoi rendre la mission de Campos impossible. C’est pour cela que selon la Gazzetta dello Sport le Paris Saint-Germain fait de Victor Osimhen sa priorité numéro 1 au cas où Kylian Mbappé devait partir. Maurizio Nicita, journaliste du quotidien sportif italien, affirme même qu’une première offre du PSG a été refusée.

Osimhen au PSG, ça sera très cher

Pour recruter l’attaquant international nigérian, qui a marqué 31 buts avec Naples en 2022-2023, Nasser Al-Khelaifi a proposé 100 millions d’euros à Aurelio de Laurentiis, son homologue italien. Mais, le patron des champions d’Italie a fermement repoussé le chèque parisien, n’ayant même pas l’intention d’étudier une offre d'un niveau qu'il juge trop faible. De Laurentiis, qui est du genre rude en affaires, a prévenu le dirigeant qatari du Paris Saint-Germain que pour recruter Victor Osimhen il fallait envoyer 180 millions d’euros. Tout cela alors que Naples négocie avec Roberto Calenda, l’agent d’Osimhen, une prolongation de contrat, puisque l’ancien Lillois est lié jusqu’en 2025 avec le club du sud de l’Italie.

Victor Osimhen a toujours été l'un des joueurs favoris du Paris Saint-Germain, mais le problème est que Naples le sait. Les champions d'Italie ont évidemment l'intention de récupérer une grosse partie de l'argent que le PSG peut encaisser en transférant Kylian Mbappé à Madrid ou ailleurs. Une position qui pourrait cependant évoluer au fil du temps qui passe. Car si Osimhen part, le club italien doit lui trouver un remplaçant. Le média sportif transalpin confirme que le Napoli se tournera alors vers Jonathan David, l'attaquant de Lille. L'axe Naples-LOSC pourrait donc encore fonctionner.