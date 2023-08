100 millions pour Kolo Muani, le PSG pris à la gorge

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Randal Kolo Muani a beau avoir donné son accord au Paris Saint-Germain, il faut encore que le club de la capitale s'entende avec l'Eintracht Francfort. En Allemagne, après avoir balayé une première offre de 70 millions d'euros, on pense que le PSG peut aller plus haut.

Luis Campos n’a pas terminé son mercato pour le compte du Paris Saint-Germain et tandis que les jours passent, Randal Kolo Muani est la cible numéro 1 des champions de France. Dans cette opération, le PSG a un avantage, c’est que l’attaquant international tricolore est déjà décidé à rejoindre Paris et uniquement Paris. Tout pourrait donc se régler très vite si les deux clubs parviennent à un accord. D’autant plus facilement que l’ancien Nantais a un comportement exemplaire avec Francfort depuis la reprise, ce qui aidera à trouver une solution.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RKM (@r_kolomuani)

Mais, tout bute sur un aspect essentiel de ce possible transfert, le montant du chèque que Nasser Al-Khelaifi signera à Peter Fischer, son homologue du club allemand. Dans un premier temps, L’Equipe confirme qu’une première offre de 70 millions d’euros a été refusée rapidement par Francfort. Mais Loïc Tanzi précise ce mardi que la deuxième proposition parisienne traîne un peu, la possibilité de voir Hugo Ekitike être inclus dans le marché étant toujours à l’étude. Paris veut prendre son temps pour ne pas se rater, même si le nerf de la guerre est purement financier.

Kolo Muani au PSG, c'est dans l'air

Du côté de Francfort, les dirigeants sont très sereins, même si l’entraîneur de l’Eintracht ne masque pas une certaine impatience de savoir s’il peut compter sur Randal Kolo Muani ou pas pour toute la saison. « Je pense que non seulement moi, mais aussi l'équipe, serons heureux quand il y aura une certaine clarté. Parce qu'il est extrêmement important que nous nous concentrions exclusivement sur ce qui se passe sur le terrain. Cela vous perturbe si on en parle constamment d’autre chose », a reconnu Dino Toppmöller. Et pour le Bild, les choses sont relativement claires pour le club de Bundesliga, où le Paris Saint-Germain poussera le curseur jusqu'à 100 millions d'euros, ou bien l'attaquant international tricolore ne bougera pas. Les deux journalistes du puissant tabloïd allemand révèlent que du côté de Francfort, on est convaincu que Nasser Al-Khelaifi finira par dire oui, le patron du PSG voulant impérativement montrer à Kylian Mbappé qu'il est déterminé à faire du club de la capitale une vraie équipe basée sur des joueurs et pas uniquement sur le marketing.