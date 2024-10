100 millions d'euros pour Dembélé, le PSG va-t-il craquer ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ecarté pour le match à Arsenal la semaine dernière, Ousmane Dembélé fait l’objet de multiples rumeurs. Son avenir semble incertain, ce dont souhaitent profiter de nombreux clubs en Europe… et en Arabie Saoudite.

Le torchon brûle entre Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain depuis la décision de Luis Enrique de mettre à l’écart l’international français pour le déplacement à Arsenal lors de la seconde journée de Ligue des Champions. L’entraîneur espagnol a frappé fort en se privant de son meilleur attaquant pour le match le plus difficile du début de saison et même si Dembélé a été réintégré dès le déplacement à Nice dimanche soir, cet épisode est susceptible de laisser des traces. Le coach du PSG a créé une situation instable autour de son joueur, qui fait l’objet de multiples rumeurs dans les médias européens ces derniers jours.

PSG : Dortmund veut rapatrier Ousmane Dembélé ! https://t.co/xL8bThnhDR — Foot01.com (@Foot01_com) October 7, 2024

Cela se confirme ce mardi puisque selon les informations de Fichajes.net, l’Arabie Saoudite se penche sérieusement sur le dossier Ousmane Dembélé ces derniers jours. Après Manchester United et le Borussia Dortmund (lire ci-dessus), ce sont désormais les clubs de Saudi Pro League qui s’intéressent à l’ancien ailier droit du Barça, avec la ferme intention de profiter de ce « je t’aime, moi non plus » entre le PSG et son n°10 pour récupérer l’attaquant de 27 ans. Le média espagnol affirme que plusieurs clubs d’Arabie Saoudite, dont les noms n’ont pas filtré, sont prêts à proposer jusqu’à 100 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour le transfert d’Ousmane Dembélé, que ce soit lors du mercato hivernal ou l’été prochain, en fonction de ce que souhaite le club de la capitale française.

L'Arabie Saoudite se lance dans le dossier Dembélé

« Le montant de l’offre pourrait être tentant pour le PSG, qui accueillerait favorablement une opération de ce calibre, après avoir beaucoup dépensé l’été dernier. Tout indique que l’avenir de Dembélé est à un tournant important » écrit le média, pour qui un transfert n’est pas impossible, bien au contraire. Si le Paris Saint-Germain pourrait effectivement être favorable à une vente de son attaquant français pour 100 millions d’euros, après l’avoir recruté pour moitié moins il y a deux ans, qu’en est-il des envies du joueur ?

A seulement 27 ans, on imagine mal Ousmane Dembélé filer en Arabie Saoudite, mais ce ne serait pas le premier, après tout, à se laisser convaincre par les millions d’euros de la Saudi Pro League. Le feuilleton créé par Luis Enrique va continuer de tenir en haleine les supporters parisiens dans les semaines à venir et pour l’heure, personne ne peut dire comment il se terminera.