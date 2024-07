100 ME pour l’après-Mbappé, le PSG change ses plans

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a d’abord envisagé la venue d'un ailier gauche comme Khvicha Kvaratskhelia. Mais le club de la capitale, confronté à un mur pour l’international géorgien, pourrait finalement investir sur un avant-centre très en vue au Portugal la saison dernière.

Plus d’un mois après l’ouverture du mercato estival, force est de constater que le recrutement du Paris Saint-Germain n’avance pas. On ne peut pas dire que le champion de France en titre soit particulièrement affecté par la situation des droits TV. A priori, la puissance financière du Qatar suffit largement pour dépasser ce contretemps. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi n’a pourtant enregistré qu’une seule arrivée, celle du gardien russe Matvey Safonov en provenance de Krasnodar pour environ 20 millions d’euros. Les autres priorités sont quant à elles au point mort.

Coup de théâtre, Kvaratskhelia trahit le PSG https://t.co/20HGvbj30m — Foot01.com (@Foot01_com) July 11, 2024

Outre les recherches d’un défenseur central et d’un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain rencontre des difficultés pour renforcer son secteur offensif. La direction francilienne a d’abord envisagé le recrutement d’un ailier gauche droitier pour compenser le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais sa principale cible Khvicha Kvaratskhelia s’éloigne à cause de l’intransigeance de Naples et de son président Aurelio De Laurentiis, bien parti pour prolonger le contrat de son international géorgien. Il faut croire que cet échec a provoqué une nouvelle réflexion au sein du Paris Saint-Germain.

Le PSG repense à Gyökeres

En effet, le Corriere dello Sport indique que les Parisiens se tournent maintenant vers un pur avant-centre. Le pensionnaire du Parc des Princes aurait réactivé la piste menant à Viktor Gyökeres (26 ans). Ce n’est pas la première fois que l’attaquant du Sporting Portugal anime l’actualité du Paris Saint-Germain. Il faut dire que le Suédois sort d’une saison impressionnante avec 43 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues ! Très convoité, et notamment par Arsenal, l’ancien joueur de Coventry serait disponible pour 100 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Pas de quoi refroidir le Paris Saint-Germain.