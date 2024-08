10 ME par an, Nico Williams déchire l'offre du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a tenté sa chance mais à moins d’une grosse surprise, Nico Williams ne rejoindra pas la Ligue 1. L’attaquant de la sélection espagnole a de grandes chances de rester à l’Athletic Bilbao.

Objet de toutes les convoitises après un Euro 2024 exceptionnel, Nico Williams avait l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. Courtisé par le FC Barcelone mais également par le Paris Saint-Germain, l’international espagnol était disponible à moindre coût en raison de sa clause libératoire à seulement 58 ME. Une belle opportunité pour les clubs intéressés, mais le plus difficile était de convaincre le joueur de quitter son club formateur de l’Athletic Bilbao. Personne n’y est parvenu puisque malgré des discussions très avancées, notamment avec le FC Barcelone, Nico Williams a pris la décision de rester dans le club basque.

Il supplie Nico Williams de ne pas signer au PSG

Son contrat court jusqu’en 2027 et le natif de Pampelune avait le luxe de rester sans être dans l’obligation de prolonger. Son départ est donc retardé à l’été prochain et pour le PSG, il faut bien reconnaître qu’il s’agit d’un gros coup dur. Luis Enrique avait fait de Nico Williams son choix n°1 pour compenser le départ de Kylian Mbappé et les dirigeants du club francilien ont suivi « Lucho » dans ce choix. Selon les informations de Marca, le champion de France en titre n’avait pas lésiné sur les moyens afin de convaincre l’attaquant de 22 ans de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Le PSG a fait la meilleure offre à Nico Williams

En effet, Nasser Al-Khelaïfi avait proposé à Nico Williams de doubler son salaire, le faisant passer de 5 ME nets à Bilbao à 10 ME en cas de signature au PSG. Une proposition juteuse qui aurait pu faire la différence car ni l’Athletic ni le FC Barcelone n’étaient en mesure de rivaliser. Mais dans ce dossier, l’argent n’a pas fait pencher la balance puisque Nico Williams a pris la décision de rester dans son club de coeur au côté de son frère Inaky une saison de plus. La question est maintenant de savoir si le Paris SG reviendra à la charge l’été prochain pour recruter Nico Williams ou si ce refus de la star de la Roja (20 sélections) vexera le Qatar au point de définitivement ranger ce dossier au fond d’un tiroir et de ne plus jamais le ressortir.