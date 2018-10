Youth League : Les jeunes de l'OL tombent à Hoffenheim

Dans : OL.

Après deux victoires lors des deux premiers matches de la Youth League, les jeunes de l'Olympique Lyonnais ont été battus (3-1) ce mardi à Hoffenheim. L'OL avait pourtant ouvert la marque par Caqueret (0-1, 55e), mais les joueurs allemands ont réussi à inverser la tendance par Alberico (1-1, 67e sp) et Stojilkovic (79e, 90e+3). Au classement, Lyon est désormais deuxième de son groupe derrière Hoffenheim et devra impérativement battre le club allemand par plus de deux buts d'écart lors du match retour pour repasser aux commandes de sa poule.