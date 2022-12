Vente OL : Ponsot envoyé à Londres, l'argent de Textor arrive

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Même si dans ce dossier l'Olympique Lyonnais a appris à être prudents, cette fois les pièces du puzzle se mettent en place et la vente d'OL Groupe semble se concrétiser. Vincent Ponsot est parti à Londres pour initier le travail.

Après le coup de chaud provoqué jeudi par Canal+, qui avait annoncé, à tort, la fin des négociations entre Jean-Michel Aulas et John Textor, les choses ont subitement avancé vendredi avec une nouvelle réunion du conseil d’administration d’OL Groupe. Cette fois, aucun communiqué, mais des faits qui confirment que les choses se concrétisent et que malgré plusieurs reports, l’homme d’affaires américain va bien devenir le propriétaire du club rhodanien dans les prochains jours. Tandis que des rumeurs alarmantes circulaient sur l’état des comptes de l’Olympique Lyonnais et la possibilité qu’un emprunt soit fait très rapidement, Vincent Ponsot était parti à Londres et plus précisément dans les bureaux de Crystal Palace afin d’initier la phase finale du deal et mettre en place la manière dont le club de Premier League et celui de Ligue 1 vont fonctionner.

L'argent circule entre Eagle Football et l'OL

Et si à ce jour, rien n’est officiel, il ne fait désormais plus aucun doute que la vente d’OL Groupe se fera pour 800 millions d’euros, l’argent commençant même à circuler dans le cadre de ce deal comme des sources proches du dossier l’ont indiqué dans le quotidien sportif. « La signature de tous les documents se déroulait jeudi et vendredi et les flux financiers. Le closing officiel prendra plus de temps, du fait de conversions monétaires et de flux différents vers toutes les banques et les vendeurs », a expliqué un membre du clan Textor, qui devrait devenir le nouveau boss de l'Olympique Lyonnais avant la reprise du championnat de Ligue 1. Sauf énorme retournement de situation, l'OL entre donc dans une nouvelle ère, et c'est peu dire que pour de nombreux supportes on sent tout de même une pointe d'inquiétude tant on a l'impression que Pathé et IDG Capital ont forcé la main de tout le monde afin d'aboutir à cette opération.