Van Den Boomen à l'OL, Zack Nanni conseille Cheyrou

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais a débuté avec la signature de Dojan Lovren, mais l'OL va également devoir faire un peu de places dans son vestiaire. Zack Nani a des conseils pour la cellule de recrutement.

Très souvent critiqué par les supporters de Lyon, qui lui reprochent son manque d'ingéniosité au moment de faire signer des joueurs, Bruno Cheyrou s'est fait mâcher le travail par un célèbre fan de l'Olympique Lyonnais, Zack Nani. Pour l'influenceur, il y a des choses à faire durant ce mercato d'hiver, notamment en recrutant un nouveau milieu de terrain capable d'apporter un plus à l'équipe de Laurent Blanc. Et histoire d'aider encore plus le patron de la cellule de recrutement de l'OL, Zack Nani va même jusqu'à dévoiler quelques joueurs devraient partir afin de permettre de changement dans l'effectif rhodanien, tout cela à mettre en place avant la fin du mois de janvier. Il a donné sa version dans une vidéo sur Youtube.

L'OL doit recruter Van den Boomen d'urgence

« Pour moi il faut trouver une solution entre Aouar, Reine-Adélaïde et Faivre. Il faut qu’il y en ait deux des trois qui partent lors de ce mercato, que ce soit définitivement ou sous forme d’un prêt. Si Housse Aouar part à la Roma, tant mieux pour lui, ça fera une petite somme d’argent pour l’OL et ça fera une sorte de belle sortie, malgré deux dernières années pas très prolifiques pour lui. J’ai vu que sa blessure pourrait bloquer l’opération, mais j’espère quand même pour lui que ça se fera (…) Concernant Romain Faivre, j’aimerai bien qu’il parte en prêt. Je ne pense pas que ce soit un mauvais joueur, mais il a besoin d’un autre environnement pour performer tout de suite. Là actuellement c’est un peu terrible, en un an il a perdu son football et c’est très dommage. Il pourrait rendre service à beaucoup de clubs de Ligue 1, car ce n’est pas un joueur de merde, mais il faut le prêter 6 mois qu’il se refasse la cerise. Ensuite, on doit recruter un autre milieu, un joueur box to box avec beaucoup de créativité. Bon on connaît l’OL, on sait qu’il n’y aura pas de scooting, et qu’on ira chercher dans un autre championnat. Si on veut taper en Ligue 1, faut aller à Toulouse et prendre Van Den Boomen. On donne 6 ou 7 millions pour ce gars qui a de l'expérience en France, qui correspond à ce dont on a besoin, moi VDB je le prends tous les jours à l'OL », a confié, Zack Nani au sujet du milieu néerlandais du TFC qui sera en fin de contrat en juin prochain.