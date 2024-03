Valenciennes au fond du trou, l’OL va sauver sa saison

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Presque condamné à la descente en National, Valenciennes n’a plus d’espoir avant le sprint final. Sa fin de saison sera uniquement animée par la demi-finale de Coupe de France sur le terrain de l’Olympique Lyonnais.

La fin de saison s’annonce très longue pour Valenciennes. A moins d’un miracle, l’actuelle lanterne rouge de Ligue 2 sera reléguée en National bien avant la 38e journée. Le club nordiste compte 16 points de retard sur le premier non-relégable Bastia. Un écart quasi insurmontable à neuf journées du terme de l’exercice. Heureusement pour les hommes d’Ahmed Kantari, la demi-finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais anime leur actualité malgré la différence de niveau entre les deux équipes.

Valenciennes veut au moins exister

« On sait que ce sera un match très compliqué, nous, on part de très, très loin face à cette équipe lyonnaise, a reconnu le coach du VAFC avant la confrontation prévue le mardi 2 avril. On essaie de mettre tous les avantages de notre côté pour pouvoir exister pendant ce match. C'est sûr que c'est le match de l'année, sur les matchs qu'il nous reste c'est celui-là qui va être le plus excitant à jouer parce que derrière c'est l'autoroute pour arriver en finale. » Pour Ahmed Kantari, cette rencontre sert également à garder son groupe impliqué.

« Cette perspective de la Coupe est un objectif pour les joueurs, qui leur permet de rester sérieux et de garder le cap, a expliqué l’entraîneur valenciennois. Mais pour l'instant on est sur le match de Saint-Etienne. La pression de la Coupe aura le temps de venir après. » Plus que de la pression, on peut surtout parler d’excitation à Valenciennes. Les Rouge et Noir n’auront absolument rien à perdre dans cette demi-finale au Groupama Stadium, après un parcours assez inespéré. L’objectif sera avant tout de savourer l’événement et, pourquoi pas, de rêver d’une incroyable finale au Stade de France.