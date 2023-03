Une « équipe de futsal affligeante », la fête de Lyon gâchée

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après sa victoire contre Grenoble. Mais la prestation de l'équipe de Laurent Blanc n'a pas emballé tout le monde et certaines critiques sont rudes contre l'OL.

L’OL a réussi sa mission, à savoir se retrouver à deux matchs d’une place européenne, Anthony Lopes et ses coéquipiers pouvant désormais regarder les trois autres quarts de finale de la Coupe de France avec l’esprit. Mais avant de savoir qui de Nantes, Lens, Toulouse, Rodez, l’OM ou Annecy sera son adversaire en demi-finale, l’Olympique Lyonnais devra débriefer sa victoire contre Grenoble, rencontre durant laquelle il y a eu de bonnes choses, mais également des choses nettement moins trépidantes. Et du côté de RMC, Florent Gautreau juge très sévèrement la copie rendue par l’équipe de Laurent Blanc face au septième de Ligue 2. Dans l’After, le journaliste s’est montré sans pitié avec l’OL, même s’il admet que seule la qualification est belle.

L'OL ne doit pas faire le malin

Et pour Florent Gautreau, il y a énormément de questions à se poser du côté du club de John Textor et Jean-Michel Aulas. « Je suis affligé de ce que j’ai vu de la part de Lyon. Grenoble quand ils vont revoir le match, ils vont avoir de gros regrets, car il y avait la place pour se qualifier, et cette place avait été laissée par l’Olympique Lyonnais. Il n’y avait pas de jeu collectif du côté de l’OL, c’est impressionnant la pauvreté collective de cette équipe. A Lyon, il y a de nombreux joueurs de futsal, ils veulent éliminer en un contre un, qui veulent faire leur numéro. Évidemment je pense à Cherki, oui il a du ballon, mais il fait 10.000 touches de balle avant de trouver ses partenaires. A 2-0, ils ont pensé que le travail était terminé et ils attendaient la fin du match. Mais à 2-1, ils faisaient la même chose et n’avaient pas la volonté de marquer ce troisième but pour tuer le match. L’attitude en générale de l’OL n’est pas bonne, Dembélé, son attitude est même scandaleuse sur deux ou trois actions. Je suis très sévère, car je pense que ce qui se passe en haut lieu transpire aussi sur le terrain, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de volonté, il n’y a pas une bonne attitude. Ils sont qualifiés pour le dernier carré de la Coupe de France c’est très bien, mais ce match-là est pire que tout. Je ne comprends pas cette équipe, son destin, ni ce que Laurent Blanc peut apporter, car il n’est pas un fan des jeunes. Blanc c’est un choix par défaut comme certains de ses prédécesseurs et ça confirme que l’organisation sportive n’est pas bonne et cela se ressent », explique le journaliste de RMC, qui ne voit pas cette place en demi-finale de la Coupe de France comme suffisante pour masquer les problèmes de l'OL.