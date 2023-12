Un coup de balai à l'OL, Lovren se propose

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Affecté par la situation de l’Olympique Lyonnais, Dejan Lovren constate que certains coéquipiers ne sont pas dans le même état d’esprit. Le défenseur central a donc poussé un coup de gueule concernant le mercato hivernal.

Les statistiques sont accablantes. Avec seulement sept points en 14 journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais fonce tout droit vers la relégation. Le scénario est pourtant inconcevable au sein du club rhodanien, où Dejan Lovren refuser d’imaginer l’équipe descendre au niveau inférieur. « Je ne suis pas venu à Lyon pour jouer la Ligue 2, c’est simple, a réagi le défenseur central. L’OL ce n’est pas une équipe et un club pour la L2. »

🎙️ "On ne peut pas baisser les bras"



face aux journalistes, Dejan Lovren veut y croire jusqu'au bout 🔴🔵



Le résumé de la conférence de presse 👉 https://t.co/L2gWBfL4Jw#OLTFC — Olympique Lyonnais (@OL) December 8, 2023

Encore faudrait-il adopter une autre mentalité sur le terrain. Remonté, Dejan Lovren accuse certains coéquipiers de ne pas tout donner. « Sur les derniers matchs on n'était pas tous à 100%, a-t-il critiqué. Il faut réagir à la perte du ballon. Il faut se mettre ça en tête, on doit tous défendre notre but. C'est difficile à faire comprendre. Quand on perd le ballon on est dans une situation difficile. »

Lovren pousse les mécontents dehors

Bien sûr, le Croate n’a pas donné de noms. L’ancien joueur de Liverpool s’est contenté de leur montrer la sortie. « La porte est ouverte pour les joueurs qui ne sont pas contents, ceux qui ne sont pas bien ici, a lâché Dejan Lovren. Mais la porte est aussi ouverte pour des renforts. J'espère que l'on va trouver des joueurs pour venir aider le club. » Signe que le cadre lyonnais ne perd absolument pas espoir dans la course au maintien.

« On est dans une situation difficile et quand c’est difficile dans la vie, on n’a pas le droit de baisser la tête. Personnellement je serre les dents. J'y croirai jusqu'à la fin. Je n'ai même pas pensé à la question de la descente. Ceux qui y pensent, j'espère qu'ils viendront à côté de moi pour que je leur dise que ce n'est pas le moment. On a besoin de gagner chaque match, de tout le monde, y compris des remplaçants », a réclamé Dejan Lovren pour secouer le groupe avant la venue de Toulouse dimanche.