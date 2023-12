Un Ballon d'or à l'OL très vite, elle en fait la promesse

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si l'OL souffre côté masculin cette saison, son équipe féminine rayonne en France et en Europe. Une vraie machine collective qui donne des idées à une enfant du club, Selma Bacha. La latérale lyonnaise ne cache pas ses grandes ambitions individuelles.

Souffre-douleur d'un côté, ogre impitoyable de l'autre. A l'OL, comme depuis une décennie, c'est l'équipe féminine qui satisfait les supporters. Les Lyonnaises se baladent en championnat comme en Ligue des champions. Elle ont gagné tous leurs matches cette saison : battant deux fois le PSG, écrasant le Paris FC 6-1 à l'extérieur et atomisant 9-0 le Slavia Prague en C1. L'OL féminin est une machine collective impressionnante, généreusement garnie en individualités de haut niveau à chaque poste. Il y a beaucoup d'étrangères mais il y a aussi des joueuses formées au club comme Selma Bacha. La latérale gauche française de 23 ans est une cadre de l'OL depuis plusieurs années, prenant aussi son envol en Equipe de France récemment.

Bacha vise le Ballon d'or féminin à l'avenir

Remplaçante sous Corinne Diacre, à l'Euro 2022 notamment, elle a été mise dans le onze titulaire des Bleues à l'arrivée d'Hervé Renard. Un choix judicieux au vu de ses qualités offensives, comme cela fut visible lors du dernier Mondial en Australie l'été dernier. Bacha est une joueuse majeure de l'OL comme de l'Equipe de France et elle le sait. Elle n'hésite pas à se porter publiquement candidate au Ballon d'or féminin.

🇫🇷 "Je sais que je l'aurai" : Selma Bacha est convaincue qu'elle gagnera un jour le Ballon d'or.https://t.co/8wo2bS4RcB — RMC Sport (@RMCsport) December 5, 2023

Elle l'a dit avant le Mondial et elle l'a répété dans Ouest-France cette semaine tout en expliquant ses propos. « Je n’ai pas dit que j’allais l’avoir dans les deux prochaines années ! Mais je sais que je l’aurai et on en reparlera. […] Il y a ce que tu montres et ce que tu es. On m’a toujours dit cette phrase : « La vie et l’avis des gens, je m’en fous » Peu importe ce que tu fais, tu seras toujours critiquée. Je n’ai pas peur de ça », a t-elle indiqué en réfutant tout côté suffisant dans ses déclarations. Il faudra désormais être irréprochable sur le plan sportif pour atteindre cet objectif. Toutefois, l'Equipe de France féminine, sevrée de titres, ne peut se plaindre d'une telle ambition.