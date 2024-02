Tout a changé, le nouvel OL vise le triplé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Au-delà des victoires enregistrées face à l’Olympique de Marseille (1-0) en Ligue 1 et Lille (2-1) en Coupe de France, Pierre Sage se réjouit du nouveau visage de son équipe. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais compte bien poursuivre cette bonne dynamique à Montpellier dimanche.

Il est peut-être trop tôt pour acter la guérison définitive de l’Olympique Lyonnais. En tout cas, le club rhodanien a emprunté la bonne voie. Les Gones viennent de battre des adversaires du calibre de l’Olympique de Marseille et du LOSC. Deux succès forcément bénéfiques pour la confiance, d’autant que les hommes de Pierre Sage y ont ajouté la manière.

L'OL se rapproche d'une identité de jeu

« On commence à ressembler à l’équipe qu’on attend, avec le jeu qu’on attend, et que le public lyonnais attend, s’est réjoui l’entraîneur rhodanien en conférence de presse. Un jeu fluide, avec beaucoup de pressing, du jeu combiné à deux ou à trois, qui va vite dans le sens de l’attaque. Pour reprendre mon expression de la semaine dernière, on veut être "plus guitare électrique que violoncelle". »

« Dans cette logique, on peut inquiéter l’adversaire et il faut que cela devienne notre style et notre identité de jeu, a réclamé Pierre Sage, ravi de l’apport des sept recrues hivernales. Aujourd’hui, si on est capable d’aligner des joueurs et des équipes différentes avec une identité de jeu identique, on va performer. Pour cela, il faut s'entraîner dans cette logique. Il faut travailler sur les éléments importants pour les retranscrire dans les matchs. »

📆 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 📆



Notre quart de finale de @coupedefrance face à Strasbourg se tiendra le mardi 27 février à 20h45 🦁



🚨 Ouverture de la billetterie pour les abonnés lundi 12 février, dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs qu’au tour précédent 🎟#OLRCSA pic.twitter.com/6jwcn1jgD7 — Olympique Lyonnais (@OL) February 9, 2024

Si l’Olympique Lyonnais poursuit sur sa lancée, son prochain adversaire Montpellier aura du mal à stopper cet élan. « On vient d'enchaîner deux victoires dans des conditions différentes à celles qu'on a connues auparavant. L’idée, c'est d’en enchaîner une troisième en une semaine pour faire la passe de trois, a annoncé le technicien. Ça donnera un bon coup de boost à notre saison et ça permettra de préparer sereinement la suite. » Cet hiver, l’équipe de Pierre Sage s’était offert quatre victoires de suite toutes compétitions confondues, avant de rechuter.