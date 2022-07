Tolisso à l'OL, le moment où tout a changé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais va présenter sa nouvelle recrue. Une tête bien connue puisqu’il s’agit de Corentin Tolisso, ancienne pépite du club parti ensuite remporter la Ligue des Champions sous le maillot du Bayern Munich.

C'est fait, Corentin Tolisso revient à seulement 27 ans, ce qui a le don de surprendre. Mais l’OL avait un cruel besoin d’un joueur capable d’apporter son expérience et son talent, tandis que le champion du monde 2018 était titillé par ses anciens compères pour effectuer un retour à la maison. La partie était loin d’être gagnée, puisque Tolisso a eu de nombreuses sollicitations. Mais sa dernière blessure en date, et l’indisponibilité qui en a découlée, ont mis à mal ses rêves de rejoindre un grand d’Europe. Le Progrès l'affirme, sa déchirure à la cuisse contractée le 21 février dernier contre Greuther Fürth a changé la donné, et freiné les candidats de prestige. Dès lors, le Bétis Séville, West Ham ou Naples sont venus aux renseignements, mais le choix de se ressourcer et de relancer sa carrière à la maison a été vite fait. Après avoir terminé sa saison, l’international français est resté dans son cocon familial avant de se rapprocher de l’OL et de Jean-Michel Aulas. Tout s’est accéléré mardi dernier, et Tolisso a déjà mis en place son déménagement depuis Munich.

L'OL fait la double affaire du siècle

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Corentin (@corentintolisso)

Il reste désormais à signer son contrat et se préparer à la reprise de l’entrainement pour remonter la pente, lui qui a été très touché moralement par l’accumulation des blessures. « Il est en forme, super-motivé, il a pris le temps de mûrir sa décision. Le club, et aussi Alex et Anthony ont poussé fort ! Quant à nous, on est la famille, alors on est ravi parce qu’on va le revoir plus souvent, à la maison et au stade », a livré Vincent Tolisso, le père de Corentin, dans les colonnes du Progrès. Un retour qui met les supporters de l’OL en extase. Leur club retrouve un peu de gloire avec le retour d’enfants du pays. Avec Lacazette, ce sont deux joueurs qui avaient quitté Lyon pour quasiment 100 millions d’euros, qui reviennent gratuitement, du moins en ce qui concerne le coût du transfert, cinq ans plus tard.