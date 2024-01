Tino Kadewere sur le départ, vers une équipe de Ligue 1

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Pas dans les plans des différents entraîneurs lyonnais cette saison, Tino Kadewere doit se contenter d'un rôle de remplaçant. Lyon s'apprête à le prêter chez un concurrent pour le maintien.

Le FC Nantes s'active depuis l'ouverture du mercato hivernal. Les Canaris ont récemment annoncé l'arrivée de Bénie Traoré. L'attaquant de Sheffield United doit signer sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat. D'après les renseignements de l'Équipe, l'actuel 13e de la Ligue 1 va utiliser le même mode opératoire afin de s'offrir les services de Tino Kadewere. Le joueur de 27 ans n'a disputé que 11 matchs avec l'OL depuis le début de la saison, dont seulement deux rencontres comme titulaire. Nantes devrait obtenir son prêt jusqu'à la fin de la saison, avec cette fois-ci une option d'achat obligatoire mais assez basse. Les recrutements de Traoré et de Kadewere vont pouvoir combler les absences de Moses Simon et de Mostafa Mohamed qui vont disputer la CAN en Côte d'Ivoire.

Lyon prêt un attaquant à un concurrent pour le maintien

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par tino kadewere (@tinokadewere)

Meilleur buteur de la Ligue 2 en 2020 avec 20 buts inscrits sous le maillot du Havre, Tino Kadewere n'a pas connu la même réussite en Ligue 1 avec le club rhodanien, malgré une première saison intéressante avec 10 réalisations en championnat. L'attaquant zimbabwéen (19 sélections) a eu plus de mal ces dernières saisons, également lors de son prêt au Deportivo Mallorca en Liga la saison passée. Kadewere sera définitivement un joueur de Nantes si le club de la Loire Atlantique parvient à valider son maintien à l'issue de la 34e journée de la Ligue 1. Nantes est d'ailleurs en concurrence avec l'OL pour éviter une descente en deuxième division. De son côté, Lyon libère de l'espace au sein de son effectif pour pouvoir recruter d'autres joueurs.