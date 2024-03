Textor vire Irles de Molenbeek et arrive à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais est venu assister à des matchs de jeunes à Lyon et assistera à France-Allemagne. Mais juste avant, John Textor a viré un nouvel entraîneur.

L'OL en est à son troisième entraîneur cette saison (Laurent Blanc, Fabio Grosso et Pierre Sage), mais à priori le club rhodanien en restera là jusqu'à la fin du mois de juin. Pour preuve, John Textor était avec Pierre Sage ce samedi après-midi et a assisté aux matches des U13 masculins et féminines de son club, tout comme il le fera dimanche avec le derby U17 entre l'OL-ASSE dimanche. Entre-temps, le patron d'OL Groupe sera évidemment dans les tribunes du Groupama Stadium ce samedi soir afin d'assister à la rencontre amicale entre l'équipe de France et l'Allemagne.

Cependant, contrairement à ce qu'indique L'Equipe, John Textor n'a pas fait le voyage des Etats-Unis uniquement pour voir jouer ses équipes de jeunes. En effet, les médias belges confirment qu'avant de débarquer à Lyon, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, qui est aussi celui du club de belge de Molenbeek, a décidé de virer Bruno Irles de son poste de coach de l'équipe actuellement dernière du Championnat de Belgique.

RWDM : le coach Bruno Irles limogé après seulement cinq matchs https://t.co/z9urHiRDi8 — BX1 - Actu (@BX1_Actu) March 23, 2024

Arrivé il y a seulement cinq matchs sur le banc de Molenbeek pour succéder à Claudio Caçapa, nommé par Textor, le technicien français est donc passé à la trappe avec un bilan d'un point pris sur quinze. Face à ce constat, et comme il l'a fait à Lyon et au Botafogo, l'homme d'affaires américain n'a pas attendu longtemps avant de faire un bilan pour Bruno Irles, et il a donc décidé de le virer sans attendre. A priori c'est Yannick Ferrera, le technicien belge de 43 ans qui devrait succéder à Bruno Irles, lequel avait abandonné un poste de consultant pour Canal+ en janvier dernier pour partir à Molenbeek. John Texte n'a donc pas fait le voyage que pour l'Olympique Lyonnais.