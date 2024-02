Strasbourg trop faible, défaite impossible pour l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en quarts de finale de la Coupe de France, l'OL reçoit Strasbourg. Un match qui parait très abordable pour le collectif de Pierre Sage.

L'OL va beaucoup mieux depuis quelques semaines et l'espoir est très grand avant la réception de Strasbourg ce mardi soir en Coupe de France. Surtout que les Alsaciens sont eux dans une grosse difficulté. La perspective de rallier le dernier carré de la compétition est belle pour des Gones qui reviennent de loin. Si l'OL devra bien évidemment éviter l'excès de confiance contre les Alsaciens, les observateurs du club rhodanien ont du mal à envisager une élimination. C'est notamment l'avis de Sidney Govou.

L'OL, une occasion trop belle

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet dévoilé son avis sur le sujet, se montrant confiant pour son OL. « Ce match de Coupe tombe bien, le stade sera plein pour la première fois de la saison, un mardi soir, et même si on est en période de vacances scolaires, c’est un signe aussi. Comme le club, les joueurs ont vécu de grosses frustrations cette saison, et là tout le monde veut se raccrocher au fait qu’il ne reste que deux matches pour être en finale, et la Coupe reste toujours le chemin le plus court pour l’Europe. J’ai vu une équipe de Strasbourg faible et sans doute trop jeune face à Brest (0-3) ce week-end. Si les Lyonnais font leur match, je ne vois pas comment ils ne passeront pas ce nouveau tour, à domicile », a notamment indiqué Sidney Govou, impatient d'assister à cette rencontre et de rêver avec les autres fans de l'OL à un potentiel sacre en Coupe de France dans une saison aussi galère. Même en cas de passage en demi-finales, les Gones devront certainement encore se défaire de grosses écuries, avec les présences du PSG, de Nice ou encore du Stade Rennais.