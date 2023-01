Rudi Garcia larbin de Cristiano Ronaldo, Juninho se lâche

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Aussi fou que cela puisse paraitre, Rudi Garcia est le nouvel entraîneur de Cristiano Ronaldo, dernière recrue du club saoudien d’Al-Nassr.

Personne n’aurait pu imaginer un tel scénario un jour et il est pourtant réalité : Rudi Garcia est l’entraîneur de Cristiano Ronaldo. Il y a quelques jours, les deux hommes étaient assis à côté en conférence de presse à l’occasion de la présentation de CR7 aux médias saoudiens. Libre depuis cet hiver après la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a choisi Al-Nassr, qui lui a offert un salaire encore jamais vu dans l’histoire du football : deux ans de contrat et 200 millions d’euros… par saison. Mais pour un homme, il est particulièrement douloureux de voir un champion de la trempe de Cristiano Ronaldo sous la houlette de Rudi Garcia. Il s’agit de Juninho, qui a défini comme « terrible » son expérience avec le coach français lors de leur collaboration à l’Olympique Lyonnais. Interrogé par MaisFutebol, l’ancien dirigeant de l’OL s’est une fois de plus payé Rudi Garcia.

Junihno dézingue Rudi Garcia comme jamais

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« Il ne respecte que les gens qui ont du pouvoir ou dont il peut profiter. Maintenant, en ce qui concerne CR7, il n'osera rien faire qui le gêne, au contraire, il irait même lui servir le petit-déjeuner si nécessaire. Il va essayer d'être ami avec Cristiano, d'être intime et il fera n’importe quoi pour ça » a lancé Juninho au sujet de Rudi Garcia avant de poursuivre, toujours aussi offensif. « Pour lui, peu importe le succès de l'équipe, l'harmonie du vestiaire. Il est important qu'il soit le centre d’attention, même si c'est dans la crise. Mais comme tous les êtres humains très froids, il reconnaît ceux qui sont plus grands que lui et essaie d'en profiter. Cristiano Ronaldo est l’un des plus grands de l’histoire du football, une légende, et Rudi le sait. Ce qu'il aime le plus, ce sont les conférences de presse. Les jours de conférence il avait l'air d'un enfant, il arrivait très content et à la fin il me demandait si j'avais vu la conférence. Il a besoin de ça, d'être le centre d'attention » a expliqué Juninho, plus offensif que jamais à l’encontre de Rudi Garcia, avec qui il ne partira décidément pas en vacances. La collaboration entre les deux hommes à l’OL a laissé de sacrés traces qui ne sont visiblement pas prêtes de s’en aller.