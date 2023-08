Rodriguez espéré, Dokou arrive mais repart, le mic-mac de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL cherche un milieu défensif pour satisfaire aux exigences de Laurent Blanc, dans un dossier que l'entraineur lyonnais juge sensible.

Laurent Blanc risque de le répéter à chaque fois qu’il en a l’occasion, le champion du monde 1998 a l’intention de récupérer un numéro 6 au mercato et ne lâchera pas l’affaire pour ça. Résultat, un joueur arrive de manière imminente, et il s’agit de Dodo Dokou. Le média burkinabé Sportdrome affirme que l’OL va engager ce milieu de terrain de 19 ans très prochainement. Des informations confirmées par L’Equipe dans la soirée. Mais cette arrivée ne règlera pas le problème puisque Dokou est considéré comme un joueur d’avenir qui ne sera pas utilisable tout de suite, et il va donc être prêté à Molenbeek dans la foulée. L’OL va lâcher 0,5 ME pour s’offrir le joueur béninois, qui ne devrait donc qu’être de passage à Lyon, pour mieux s’orienter vers une saison en Belgique, avec bien évidemment la perspective de revenir si son prêt se passer bien.

Résultat, pour la saison qui a déjà débuté, l’OL continue de faire le forcing pour s’offrir Guido Rodriguez. L’Argentin de 29 ans est ciblé par la cellule de recrutement comme le profil idéal, mais son club du Bétis Séville se montre très gourmand alors que le milieu de terrain n’a plus qu’une année de contrat, et est estimé à 12 millions d’euros par le club andalou. Une somme que Lyon ne peut pas mettre, le club rhodanien n’ayant même 10 millions d’euros à proposer. Autant dire que la négociation s’annonce serré et l’ambition lyonnaise sera certainement d’attendre les dernières heures du mercato pour rafler la mise à un prix plus abordable. Sans quoi, Laurent Blanc risquer d’avoir du mal à récupérer le fameux milieu de terrai qu’il attend depuis désormais un mois.