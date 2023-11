Réunion Textor-Grosso, un nouveau coach pour Lens-OL ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les événements devraient se précipiter cette semaine à l'Olympique Lyonnais puisque Fabio Grosso doit rencontrer John Textor. Un changement pourrait intervenir avant le match samedi à Lens.

Le propriétaire de l'OL sera présent mardi à Paris afin de passer devant la DNCG pour tenter de convaincre l'autorité financière de relâcher la pression mise sur le recrutement lyonnais depuis cet été. Mais John Textor ne fera pas le voyage uniquement pour cela, puisque L'Equipe confirme que le propriétaire d'OL Groupe a d'ores et déjà prévu une réunion avec Fabio Grosso. Si les deux hommes se rencontrent, ce ne sera pas pour parler d'une prolongation de contrat pour l'entraîneur italien, mais pour parler des choix faits par le champion du monde 2006. À en croire le quotidien sportif, John Textor souhaite avoir des explications sur ce qu'a fait Grosso lors du match contre Lille, le stratège italien semblant totalement perdu avec le résultat que l'on sait.

Un intérim pour Lens-OL ?

Absurdly untrue. I have never contacted any coach as a replacement for Fabio. I remain very supportive of Fabio. https://t.co/USSA6FKurI — John Textor (@_JohnTextor_) November 22, 2023

Le patron d'Eagle Football espère que Fabio Grosso reviendra à la raison en matière de tactique, mais il est disposé à se séparer d'urgence de ce dernier s'il sent que presque trois mois après sa signature, le successeur de Laurent Blanc n'est pas l'homme de la situation pour sauver la place de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. En cas de départ de Fabio Grosso, les pistes Bruno Genesio et Frédéric Antonetti seraient d'ores et déjà à oublier, et la venue de Jorge Sampaoli n'est pas encore à l'ordre du jour. L'OL pourrait confier très provisoirement à un membre du staff pour le déplacement de samedi prochain à Bollaert. Un cadeau empoisonné pour celui qui devra ensuite céder sa place à un nouvel entraîneur. Pour l'instant, rien n'est officiellement décidé du côté de l'Olympique Lyonnais, mais il semble évident que le départ de Fabio Grosso ne serait pas une énorme surprise. Et cela une semaine après avoir été conforté dans sa mission par John Textor.