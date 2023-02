Rayan Cherki superstar, Djellit et Riolo s'emballent

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cette fois ce n'est pas seulement le hasard, l'Olympique Lyonnais est bien de retour. Avec trois victoires en une semaine, l'OL se redresse et pour cela, Laurent Blanc peut compter sur Rayan Cherki.

L’Olympique Lyonnais se réveille à la neuvième place du classement ce lundi après la 23e journée de Ligue 1 et sa victoire contre le RC Lens. Pas de quoi se rouler au sol de bonheur, mais c’est une évidence, la mayonnaise commence à prendre et cette semaine qui était considérée comme celle de tous les dangers s’est terminée de la plus belle des manières face à une formation nordiste qui est, elle, dans une trajectoire inverse. Tandis que l’Europe s’est de nouveau rapprochée, du moins l’Europa League car l’OM et Monaco carburent à plein régime derrière le PSG, le ciel bleu est revenu au-dessus du Groupama Stadium. Et l’OL le doit beaucoup à un Rayan Cherki qui est dans une forme éblouissante depuis le début de l’année, et cela s’est concrétisé par un nouveau but, décisif en plus, contre Lens. Dans les médias, cela commence même à légèrement s’enflammer autour du jeune Gone.

Cherki c'est le début d'une belle histoire pour l'OL

Au moment de revenir sur la prestation de Rayan Cherki, Nabil Djellit avoue son plaisir à voir le joueur de 19 ans. « Cherki est dans la veine des grands talents lyonnais, c’est un peu l’histoire de Lyon avec Benzema, Ben Arfa, Lacazette, Fekir, les Lyonnais ont besoin de joueurs frissons issus du sérail (…) L’OL est redevenu le Lyon « made in Lyon » et cela va plaire au public. On retrouve l’ADN lyonnais », explique le journaliste du quotidien sportif. Et même Daniel Riolo, plutôt avare de compliments, a apprécié ce qu’il a vu de Rayan Cherki contre Lens. « On savait qu’il était capable de faire des bouts de bons matchs, mais on voit bien qu’il est capable de faire de belles choses. Mais là, c’est une sorte de premier vrai match référence complet (…) J’ai bien aimé, on est resté sur courant positif tout le temps, c’est bien, parce que parfois il faisait un truc bien et après il ratait un truc », a reconnu Daniel Riolo. Convoité par le Paris Saint-Germain au dernier mercato, c'est l'Olympique Lyonnais qui va pouvoir profiter de Cherki, puisque ce dernier devrait bientôt avoir automatiquement une année de plus de contrat avec son club formateur.