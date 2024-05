Rayan Cherki ‍: « ‍J’espère qu’un jour… ‍»

Dans : OL.

L'OL a perdu en finale de la Coupe de France face au PSG (2-1), et échoue encore dans la quête d'un titre. Une grosse déception pour Rayan Cherki.

La déception était énorme pour les Lyonnais, qui n’ont pas démérité ce samedi soir face au PSG, mais sont tombés sur plus forts qu’eux tout simplement. La défaite 2-1 est difficile à contester et cela rend Rayan Cherki, titulaire sur ce match, très amer forcément. Au micro de France 2, le meneur de jeu de l’OL a avoué sa grande déception, sans vouloir en dire plus sur son avenir plus qu’incertain.

« Je suis déçu, énervé, fatigué… C'était le rêve d'une vie pour moi, pour mes coéquipiers. Je tiens à remercier tous les supporters qui se sont déplacés, tous ceux qui étaient au stade. Merci au staff, merci à tout le monde. On a échoué, j'espère qu'un jour on ramènera une coupe à la maison. On a donné tout ce qu'on avait aujourd'hui sur le terrain. On n'abandonnera jamais. On revient de très loin, les gens ne peuvent pas imaginer comment c'était dur. On n'a pas arrêté de croire, de travailler, on n'a jamais renoncé. Cela reste une bonne saison, à l'instant T on met cela de côté, on voulait la coupe, faire plaisir au peuple lyonnais », a livré Rayan Cherki, qui sait qu’être européen et aller en finale de la Coupe de France semblait à un moment clairement impossible tant l’OL ne mettait pas un pied devant l’autre en première partie de saison.