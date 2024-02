Pierre Sage n'a pas le melon, et s'il était prolongé ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis la prise en mains de l’équipe par Pierre Sage, l’OL a retrouvé des couleurs au gré des victoires. Après la dernière en date à Metz vendredi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont entraînés en public.

Dimanche, les joueurs de l’Olympique Lyonnais se sont retrouvés à l’occasion d’une séance d’entraînement ouverte au public. L’occasion pour les supporters rhodaniens d’exprimer leur joie devant la belle série des joueurs de Pierre Sage, qui ont signé leur quatrième victoire de suite en Ligue 1 et qui sont remontés à la 10e place, juste derrière l’Olympique de Marseille. Une magnifique remontada pour Lyon, qui était relégable il y a encore quelques semaines mais qui a définitivement fait basculer sa saison du bon côté avec la nomination de Pierre Sage en lieu et place de Fabio Grosso. Après la séance d’entraînement en public dimanche, les joueurs de l’OL ont signé quelques autographes et ont pris des photos avec les supporters présents sur place pour les encourager.

Les joueurs ne sont pas les seuls à avoir joué le jeu. Pierre Sage a aussi participé et l’entraîneur de l’OL a pu mesurer sa cote de popularité. Certains supporters l’ont ainsi comparé à Xavi ou encore à Pep Guardiola, les coachs du FC Barcelone et de Manchester City. « Xavi, Pep Guardiola Sage » a ainsi lancé un supporter à l’encontre de Pierre Sage, tout proche de lui pour signer des autographes ou prendre des selfies. D’excellente humeur après les récents résultats positifs de son équipe, l’entraîneur de l’OL a alors répondu « Pep Guardiola de wish ». Une réponse qui a provoqué les rires des supporters présents sur place. Cette scène aussi anodine que cela puisse paraître démontre que le coach lyonnais a relancé tout un groupe de joueurs mais a également réussi à créer une vraie dynamique avec les supporters. De quoi aborder la semaine à venir avec ambitions et confiance même si le programme sera chargé : quart de finale de Coupe de France contre Strasbourg mardi puis réception du RC Lens en Ligue 1 dimanche soir.