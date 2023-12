Pierre Sage maintenu, surprise en préparation à l'OL

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Auteur d’une belle première sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais malgré la défaite face à Lens samedi (2-3), Pierre Sage pourrait voir son intérim être prolongé par John Textor et David Friio.

Pierre Sage va-t-il rester l’entraîneur du club rhodanien jusqu’à la trêve hivernale ? C’est désormais possible. Nommé à la place de Fabio Grosso jeudi, le directeur du centre de formation de l’OL devait initialement diriger l’équipe première de son club pour le match contre Lens et puis lors du déplacement à Marseille, prévu mercredi prochain. Mais il se pourrait bien que le coach de 44 ans soit maintenu jusqu’à la mi-décembre, à minima. En effet, selon les informations de L’Equipe, les dirigeants lyonnais « réfléchissent à laisser une chance au technicien plutôt que de changer encore ». Pour l’instant, « les dossiers de Bruno Genesio et de Jorge Sampaoli sont en stand-by, en attendant de voir comment prend la greffe Sage ». Il faut dire que John Textor, David Friio, le nouveau directeur sportif, et Matthieu Louis-Jean, le responsable du recrutement, ne veulent « pas passer à côté d'un potentiel très bon coach issu de l'intérieur », comme Lens a pu le faire avec Franck Haise en 2020.

Sage a déjà fait mieux que Blanc et Grosso

Malgré la défaite à Lens, P.Sage a séduit ses dirigeants. Ces derniers cherchent tjrs un entraîneur, mais ils ne se précipiteront pas afin de ne pas passer à côté d’un potentiel très bon coach issu de l’intérieur… à Sage de jouer désormais. https://t.co/B7Z5NYxOKw — hugo (@hugoguillemet) December 3, 2023

Peut-être que cette temporisation n’est finalement liée qu’au temps juridique, en attendant que la séparation entre l’OL et Grosso ne soit officielle, mais Sage a vraiment fait forte impression lors de sa première sortie en tant qu’entraîneur de l’OL samedi à Lens. En l’espace de 48 heures, entre sa nomination jeudi et le match, il a réussi à faire mieux que Blanc ou Grosso en donnant un plan de jeu clair et cohérent à ses joueurs. Malgré la défaite, Lyon a livré sa meilleure prestation de la saison dans le Nord. Plombé par des fautes individuelles et un penalty offert par l’arbitre aux Sang et Or, l’OL est redevenu dangereux. Preuve que l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star a réussi à redonner de la confiance à tout un groupe. Soutenu par les supporters, qui le surnomment « Stone Wise », Sage a donc séduit tout le monde en l’espace de quelques jours. Ce qui pourrait bien lui offrir une véritable chance sur le banc de Lyon, surtout si son OL venait à ramener un bon résultat de son déplacement à Marseille mercredi…