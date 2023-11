Passer de l’ASSE à l’OL, un proche de Textor va oser

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Propriétaire de l’Olympique Lyonnais depuis près d’un an, John Textor souhaite réaliser une nouvelle acquisition. L’homme d’affaires veut devenir l’actionnaire majoritaire d’Estoril. Et pour y parvenir, l’Américain serait prêt à revendre des parts de l’OL Groupe au patron du club portugais, un certain David Blitzer bien connu à Saint-Etienne.

John Textor n’a pas fini d’étendre son empire. Déjà aux commandes à Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek et à l’Olympique Lyonnais, l’Américain s’active pour une nouvelle acquisition. Selon les informations de Record, l’Américain souhaite devenir le nouvel actionnaire majoritaire d’Estoril. Son plan passera par un accord avec son compatriote David Blitzer, actuel propriétaire du club portugais. Et pour parvenir à un terrain d’entente, John Textor serait prêt à accepter un petit sacrifice.

David Blitzer, l'OL après l'ASSE ?

On apprend que le successeur de Jean-Michel Aulas envisage de céder des parts de l’OL Groupe à David Blitzer ainsi qu’aux actionnaires minoritaires d’Estoril. Rappelons que David Blitzer était passé proche d’un rachat de l’AS Saint-Etienne pendant la saison 2021-2022, juste avant la relégation des Verts en Ligue 2. Autant dire que l’investisseur américain ne ferait pas grimper sa cote à Geoffroy-Guichard en passant chez le rival lyonnais. John Textor et David Blitzer, déjà associés du côté de Crystal Palace, pourraient néanmoins rencontrer un obstacle.

L'OL joue sa saison financière ce mardi devant la DNCG. Le rendez-vous est fixé à 14h30 au siège de la LFP. Sont attendus physiquement sur place : John Textor, l’actionnaire majoritaire, et Thierry Sauvage, le DG d’OL Groupe (en partance).https://t.co/T0RUhMvW59 — RMC Sport (@RMCsport) November 27, 2023

Car en cas de rachat d’Estoril, ses actionnaires minoritaires auraient la priorité. Le boss de l’Olympique Lyonnais n’a plus qu’à espérer qu’aucun d’entre eux n’envisage une reprise totale du club portugais. En attendant, John Textor devra gérer un autre dossier au moins aussi important. Ce mardi, le représentant de la société Eagle Football a rendez-vous avec la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le dirigeant rhodanien devra rassurer le gendarme financier du football français, et notamment le convaincre de mettre un terme à l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations toujours d’actualité avant le mercato hivernal.