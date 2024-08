Orban viré, l’OL n’en peut déjà plus

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL aura de grandes ambitions la saison prochaine, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Mais le marché des transferts n'est pas encore terminé et du mouvement est à prévoir dans le Rhône.

Les fans et observateurs de l'OL ont hâte que la nouvelle saison démarre. Les Gones ont mis la main au portefeuille pour se renforcer ces derniers mois. Les hommes de Pierre Sage espèrent pouvoir accrocher les premières places en Ligue 1 et faire bonne figure en Ligue Europa. L'OL veut des joueurs au meilleur de leur forme et capable d'apporter un plus. En attaque, la concurrence est féroce et certains éléments pourraient bien finir par quitter le navire avant la fin de l'été. C'est notamment le cas de Gift Orban. Le nigérian ne convainc pas du tout depuis son arrivée et sa préparation n'arrange rien.

Orban et l'OL, la situation devient compliquée

Ces dernières heures, Foot Mercato indique que l'inquiétude est même énorme au sujet de l'ancien joueur de La Gantoise. Irrégulier la saison passée pour ses débuts à l'Olympique Lyonnais, Orban avait des points à marquer lors de la préparation, surtout avec l'absence d'Alexandre Lacazette, présent aux JO 2024 avec les Bleus de Thierry Henry. Mais rien ne se passe comme prévu. Il n'aura en effet pas su marquer contre le WSG Tyrol, St. Pauli et le Torino. Il aura au final planté face à la modeste équipe de Chassieu-Décines. Pour ne rien arranger, ses prestations n'ont pas rassuré, alors qu'il n'aura fallu que quelques minutes à Georges Mikautadze pour se mettre en évidence il y a quelques jours face à Turin. Difficile donc d'imaginer un avenir pérenne à l'OL pour Orban, lui qui devrait filer sur le banc avec le retour de Lacazette et le développement de Mikautadze. Surtout que Pierre Sage adore le 4-4-2, ce qui limite la possibilité d'aligner le Nigérian de 22 ans. Récemment, le Stade Brestois est venu aux nouvelles pour Gift Orban, qui va devoir se résoudre à voir son avenir loin du Rhône si des progrès ne sont pas vite de la partie.