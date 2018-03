OM-OL : Ocampos surclasse Depay, Riolo est terrible

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Eliminé de l’Europa League, l’Olympique Lyonnais prend cher depuis sa défaite à domicile contre le CSKA Moscou (2-3) jeudi.

Tout le monde, y compris l’entraîneur Bruno Genesio, est bien conscient que les Gones avaient largement les moyens de s’imposer, qui plus est après leur succès à l’aller (0-1). Mais comme le technicien l’a souligné après la rencontre, ses hommes ont été défaillants au niveau de l’état d’esprit. Parmi les symboles de cet échec, Memphis Depay, dont le repli défensif est encore pointé du doigt, n’a pas échappé aux critiques de Daniel Riolo qui l’a comparé au Marseillais Lucas Ocampos pour mieux l’enfoncer.

« On ne va pas me dire que Lucas Ocampos est un meilleur footballeur que Memphis Depay. Sauf qu'il y en a un qui se défonce pour le collectif et qui en a plus dans la tête quand l'autre a un état d'esprit de merde », a lâché le consultant de RMC. Il est vrai que l’ailier argentin pourrait donner des leçons d’implication au Lyonnais tant la différence entre les deux hommes est évidente depuis le début de la saison. Les deux joueurs apprécieront probablement de manière différente les propos de Daniel Riolo, même si on peut penser qu'ils s'en soucient peu.