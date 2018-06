OL : Ce transfert à 15ME met déjà le bazar à Lyon...

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

L’hiver dernier, l’Olympique Lyonnais officialisait le transfert de Martin Terrier en provenance du LOSC pour 15ME.

Dans la foulée, l’international espoir français était prêté à Strasbourg pour y terminer la saison. C’est donc véritablement cet été que l’aventure de l’ancien buteur de Lille va débuter à l’Olympique Lyonnais. Mais alors qu’il n’a pas encore porté les couleurs rhodaniennes, le joueur cristallise déjà un certain agacement à Lyon. Pas chez les dirigeants, qui se sont battus pour sa signature il y a six mois. Mais chez l’entourage de certains jeunes attaquants de l’OL…

« Dans un domaine où l’OL avait déjà Myziane Maolida (19 ans), Amine Gouiri (18 ans) et Willem Geubbels (16 ans), le recrutement de Martin Terrier, cet hiver, a été diversement ressenti par les joueurs précédemment cités et leur entourage » explique le journal L’Equipe. Cela pourrait avoir des conséquences directes au prochain mercato. En effet, le dernier cité est clairement sur le départ et il est notamment dans le viseur de l’AS Monaco. Reste à savoir quelles seront les décisions prises par Maolida et Gouiri, qui ont été utilisés avec parcimonie par Bruno Genesio cette saison dans la capitale des Gaules…