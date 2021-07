OL : Youssouf Koné veut dribbler le mercato à Lyon

Dans : OL.

C’était la rentrée des classes ce jeudi à l’Olympique Lyonnais, et Peter Bosz a pu faire une revue d’effectif malgré les quelques absents pour diverses raisons (Andersen, Denayer, Aouar, Jean Lucas…).

Un état des lieux nécessaire en vue de la saison à venir, surtout que dans les deux sens, le marché des transferts de l’OL n’a pas vraiment commencé. En dehors de la venue d’Henrique et de Da Silva, qui étaient libres, Lyon s’est montré timide. Peter Bosz se donne encore deux petites semaines pour donner son verdict, et faire savoir à ses dirigeants s’il y a des joueurs dont il ne veut plus entendre parler, ou bien s’il a repéré des besoins importants à combler pour la saison à venir. De quoi donner un peu d’importance également à ces prochaines journées. Avec une séance par jour, mais d’une intensité élevée, et d’une durée maximale de 1h30, les joueurs à l’avenir indécis savent qu’ils jouent gros. C’est le cas de Youssouf Koné, qui ne veut plus être prêté, et estime qu’avec le départ de De Sciglio, l’avenir incertain de Cornet, il a une chance à jouer cette saison.

L’ancien lillois, qui a effectué une première saison catastrophique à Lyon, entre mauvaise performance et blessure, n’a pas non plus apprécié ses passages à Elche et Hatayspor, ne connaissant guère plus de succès en Turquie qu’en Espagne. A 25 ans, l’international malien a encore trois ans de contrat, et sa valeur est désormais bien loin des 9 ME dépensés par Jean-Michel Aulas pour le faire venir de Lille. L’idée d’en faire un concurrent de plus au poste d’arrière gauche pourrait donc germer, mais il faudra que Koné se montre convaincant dans les prochaines semaines. Sinon, Peter Bosz décidera qu’il n’est pas utile d’avoir trois latéraux à gauche cette saison, et sauf départ de Cornet, c’est le Malien qui devrait en faire les frais.