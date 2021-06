OL : Youssouf Koné prévient Lyon

Dans : OL.

Recruté par l’OL en provenance du LOSC en juillet 2019, Youssouf Koné a terriblement déçu lors de sa première saison chez les Gones.

Lors de sa seconde saison, le latéral gauche malien a été prêté successivement à Elche puis à Hatayspor en Turquie. Cet été, Youssouf Koné va effectuer son grand retour à l’Olympique Lyonnais. En attendant de savoir ce que Peter Bosz et Juninho décideront pour son avenir, l’ancien Lillois a fait savoir dans une interview accordée à Foot Mercato que son ambition était de disputer la saison à venir avec l’OL afin de démontrer sa valeur.

Koné est cash, il va rester à Lyon

« Je suis arrivé au club et j'ai joué au départ. J'ai fait mes matches et je me suis malheureusement blessé. Quand vous vous blessez, ce n'est plus vraiment pareil quand vous revenez. Je vais travailler encore d'avantage pour que l'OL me donne la chance de montrer le vrai Youssouf cette saison… j'ai pratiquement tout le temps été en contact avec Juninho. Comme le président (Jean-Michel Aulas) c'est quelqu'un que je respecte beaucoup » a lancé Youssouf Koné avant de confirmer son intention de revenir à l’OL et de s’y imposer, cette fois comme un titulaire indiscutable.

Son vibrant hommage à Aulas et Juninho

« J'ai une grande estime pour le président. C'est une personne que j'apprécie depuis tout petit. Durant mes différentes expériences, j'étais en contact avec Juni. Il a été un réel soutien. Il prenait de mes nouvelles, on parlait et on échangeait régulièrement ensemble. Aujourd'hui, j'attends de reprendre la saison avec l'OL. Je veux revenir à Lyon et j'espère qu'après la préparation, je pourrais m'imposer et enchaîner des matches. Si on me dit qu'on veut me prêter cette saison, je ne souhaite même pas y penser et me concentrer sur ma préparation et la reprise avec mon club. J'ai vécu deux expériences difficiles cette année, je préfère rester et composer avec la concurrence. J'ai envie de prouver cette saison à Lyon » a affirmé Youssouf Koné, qui préfère cette fois rester à Lyon au risque de moins jouer que d’être à nouveau prêté.